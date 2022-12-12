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EYT SON DAKİKA haberleri 12 Aralık 2022: EYT yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsayacak?

12.12.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Peki, EYT yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsayacak? İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü EYT'de son durum...

EYT SON DAKİKA haberleri 12 Aralık 2022: EYT yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsayacak?

EYT'de son durum bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklama ile belli oldu. Konuya ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılmıştı. Peki, EYT yaş sınırı olacak mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? AK PARTİ MECLİS TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Milyonların merakla beklediği EYT konusuna dair AK Parti'den EYT takvimi ile ilgili açıklama geldi. Buna göre EYT düzenlemesi ile ilgili Meclis takvimi Ocak ayında başlayacak.

EYT'DE YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Kabine Toplantısında EYT konusuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki açıklamalarında ''Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak” demişti.

Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Bu akşam devam eden bütçe görüşmelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ''EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak, dikkatli bir biçimde yürüyoruz. Çalışmanın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince açıklanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'de yaş şartı iddiaları kulislerde dönüyor.

EYT'liler için masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

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Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

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Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik Kabine Toplantısı'nda, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konularının ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 gibi başlayacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMADA BULUNACAK?

Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın sonucunda, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısında asgari ücret zammı, EYT gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.

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