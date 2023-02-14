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EYT SON DAKİKA haberleri 14 Şubat 2023: EYT ertelenir mi, ne zaman yasalaşacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ilk maaş tarihi!

14.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri deprem nedeniyle ertelenen görüşmelerin ardından 14 Şubat 2023 Salı günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin ardından milli yas ilan edildi ve Meclis çalışmalarına ara verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar için açıklamada bulundu. Peki, EYT ertelenir mi, ne zaman yasalaşacak? İşte, 14 Şubat 2023 salı günü itibarıyla EYT'de son durum!

EYT SON DAKİKA haberleri 14 Şubat 2023: EYT ertelenir mi, ne zaman yasalaşacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ilk maaş tarihi!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa'da hissedilen deprem sonrası ertelenen görüşmeler nedeniyle merak konusu oldu. "EYT ertelenir mi,?" sorusu Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından araştırılırken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT görüşmelerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

EYT ERTELENİR Mİ?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından milli yas ilan edildi ve Meclis çalışmalarına ara verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT görüşmelerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

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EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK, GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT konu taslağı 21 Şubat'ta milletvekillerinin önüne gelecek.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT'DE SON DURUM! (14 ŞUBAT 2023 SALI)

Meclis’teki son aşaması onay için bekleyen EYT kanun taslağının 21 Şubat’ta milletvekillerinin önüne geleceği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama ise AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

BAŞVURULAR SGK VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

EYT yasası TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

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EYT için koşulları sağlayan vatandaşlar, süre sınırı olmadan, SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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