FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT SON DAKİKA haberleri 22 Şubat 2023: EYT Meclis'e ne zaman gelecek, ertelendi mi? 4.8 milyon kişi o tarihe kilitlendi!

EYT SON DAKİKA haberleri 22 Şubat 2023: EYT Meclis'e ne zaman gelecek, ertelendi mi? 4.8 milyon kişi o tarihe kilitlendi!

22.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Meclis görüşmelerinin ertelenmesi nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'in açılacağı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda oylanacağı tarih belli oldu. Peki, EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT ertelendi mi? 4.8 milyon kişi o tarihe kilitlendi. İşte detaylar...

EYT SON DAKİKA haberleri 22 Şubat 2023: EYT Meclis'e ne zaman gelecek, ertelendi mi? 4.8 milyon kişi o tarihe kilitlendi!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; 10 ilde büyük yıkama sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ertelenen görüşmeler sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi metinleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Şimdi sırada teklifin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması var. Fakat TBMM açılış tarihi ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu TBMM Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. EYT'ye ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte 22 Şubat 2023 Salı günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT5

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

EYT teklifinin yasalaşması bekleniyor. Deprem nedeniyle sürenin uzamasının arından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

EYT4

Ancak sonrasında Meclis'in açılma süresi yeniden uzatıldı. Meclis'in 28 Şubat'ta açılacağı duyuruldu.

EYT

EYT yasası çalışmalarının ise bu tarihten sonra devam etmesi bekleniyor.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fabrikalar yıkıldı, sanayi üretimi tamamen durduFabrikalar yıkıldı, sanayi üretimi tamamen durdu
Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor... Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...
Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!
Anahtar Kelimeler:
eyt son dakika

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğrendim"

Canlı yayında açıkladılar, şaşkınlığını gizleyemedi! "Bu çok acayip bir şey ilk defa öğrendim"

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...

Kısa çalışma ödeneği kararı Resmi Gazete’de!

Kısa çalışma ödeneği kararı Resmi Gazete’de!

5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar

5 bin TL'ye yükseltildi! Kredi kartı için yeni karar

Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu

Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu

TMO’dan Ayçiçek yağı ve buğday kararı!

TMO’dan Ayçiçek yağı ve buğday kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.