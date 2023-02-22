EYT SON DAKİKA haberleri 22 Şubat 2023: EYT Meclis'e ne zaman gelecek, ertelendi mi? 4.8 milyon kişi o tarihe kilitlendi!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri; 10 ilde büyük yıkama sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ertelenen görüşmeler sebebiyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi metinleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Şimdi sırada teklifin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması var. Fakat TBMM açılış tarihi ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu TBMM Genel Kurulu'nda oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. EYT'ye ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte 22 Şubat 2023 Salı günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

EYT teklifinin yasalaşması bekleniyor. Deprem nedeniyle sürenin uzamasının arından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Ancak sonrasında Meclis'in açılma süresi yeniden uzatıldı. Meclis'in 28 Şubat'ta açılacağı duyuruldu.

EYT yasası çalışmalarının ise bu tarihten sonra devam etmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

