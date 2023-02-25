EYT SON DAKİKA haberleri 25 Şubat 2023: EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? Meclis mesaiye Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile başlayacak

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi metinleri Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması için gözler Meclis'e çevrildi. Medclis, 28 Şubat Salı günü EYT'yi görüşecek. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle, ilk maaşlar yatacak. İşte detaylar...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 28 Şubat Salı günü görüşülecek.

EYT Yasanın hızla yürürlüğe girmesiyle, ilk maaşların da nisan ayında ödenmesi planlanıyor.

EYT'DE SON DURUM

EYT ile ilgili görüşmeler 28 Şubat Salı günü başlıyor.

Bilindiği üzere teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzalarıyla 30 Ocak'ta TBMM'ye sunuldu ve 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe komisyonunda kabul edildi.

Türkiye'yi drinden sarsan deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verdi.

EYT 28 Şubat'taki görüşmelerde Genel Kurul'un gündemindeki öncelikli konular arasında yer alıyor.

EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki hafta çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. EYT teklifi herhangi bir değişikliğe uğramadan yasalaştırılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

EYT başvurularının, yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlaması bekleniyor. EYT başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

EYT'li olmak için kişinin, 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

EYT'YE 'DEPREM' AYARI

EYT'li olarak çalışmak isteyenlerin işe başlaması için tanınan 10 günlük sürenin uzatılması gündemde. İşveren tarafı bu sürenin 3 aya çıkarılmasını talep ediyor.

Depremde hayatını kaybedenler için de harekete geçildi. AK Parti kurmaylarına göre EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.

EMEKLİ OLAN EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Yasalar emeklilik işlemlerinin başlatıldığı aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılacağını söylüyor. Bu durumda Mart ayında yapılacak bir başvuru sonunda ilk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.



