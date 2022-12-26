EYT SON DAKİKA haberleri 26 Aralık 2022: EYT yaş şartı açıklandı mı, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

EYT düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik bir açıklamada bulundu. Emeklilikte yaşa takılanların merakla beklediği açıklama için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen konuşmayı bugün saat 15.00'de başlaması beklenen Kabine Toplantısı sonrası yaptı. Birçok kişi " EYT’de yaş sınırı olacak mı?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bugün düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "EYT ile ilgili sorunu söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta, AK Partili vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisim'in 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olmasını önerdi. AK Parti'nin önerisi, MHP'li milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023’te yeniden başlayacak. Bu gelişme ile yılsonuna kadar ‘masadan kaldırılması’ beklenen EYT düzenlemesinin 2023’e sarkabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak hem yaş sınırı hem de takvime ilişkin merak edilenleri, saat 15.00’te başlayacak Kabine Toplantısı’nın ardından Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi saat 19.00 civarında duyurması bekleniyor.

EYT’DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yılın son toplantısı öncesinde EYT ile ilgili çok kritik bir açıklamada bulundu. Daha önce 1,8 milyon kişinin EYT kapsamında yer aldığını aktaran Bakan Bilgin bu rakamın 1,9 milyon olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin yaş sınırlaması için ‘evet’ demezken, ihtimal dahilinde olabileceğini söyledi ve, “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” ifadelerini kullandı. Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini de verdi.





