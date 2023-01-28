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EYT SON DAKİKA haberleri 28 Ocak 2023: EYT ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Pazartesi günü Meclis'e geliyor!

28.01.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre; bahsi geçen düzenleme Pazartesi günü Meclis'e gelecek. Akbaşoğlu açıklamasında Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız." ifadesini kullandı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak, ilk maaşlar ne zaman yatacak? İşte, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü itibarıyla EYT'de son durum....

EYT SON DAKİKA haberleri 28 Ocak 2023: EYT ne zaman yasalaşacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Pazartesi günü Meclis'e geliyor!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği arama motorlarında sorgulanmaya başlamıştı. Beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. EYT Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'de son durum ve detaylar Pazartesi günkü basın toplantısında belli olacak.

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EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

EYT Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulacak. 8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerden sigorta süresi ve 5 bin prim gününü dolduranlar emekli olabilecek.

Öte yandan emekli olup çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar için teşvik primi düzenlemesi yapılacak.

EYT düzenlemesi Pazartesi günü Meclis'e sunulacak. Konuya ilişkin detayların toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

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EYT NE ZAMAN MECLİS'E SUNULACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız." dedi.

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EYT'LİLER İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT'liler için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

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EYT İLK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, EYT maaşları hakkında açıklamada da önemli bir açıklama yaptı.

Zengin, "Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz." dedi.

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EYT ŞARTLARI NEDİR?

EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. Kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. 5 bin prim gün sayısı ise diğer şartlar arasında bulunuyor. EYT'de yaş şart aranmayacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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