FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT son dakika haberleri: EYT ne zaman yasalaşacak? Meclis’e geleceği tarih hakkında dikkat çeken açıklama

EYT son dakika haberleri: EYT ne zaman yasalaşacak? Meclis’e geleceği tarih hakkında dikkat çeken açıklama

17.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yapmıştı. Vatandaşlar heyecanla düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekliyorlar. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte Meclis’e geleceği tarih hakkında dikkat çeken açıklama

EYT son dakika haberleri: EYT ne zaman yasalaşacak? Meclis’e geleceği tarih hakkında dikkat çeken açıklama

EYT'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." demişti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamasında EYT'nin Meclis'e ne zaman geleceği ile ilgili bilgi verdi.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT’nin önümüzdeki hafta Meclis’te tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.

eyt-son-dakika

EYT’nin en kısa sürede Meclis’e ulaşacağını belirten Yılmaz, “Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor” dedi. Ayrıca, "Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşımız” sözlerine ek olarak şunları dile getirdi:
“Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz."

memur-zammı

EYT’DE YAŞ ŞARTI UYGULANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." demişti.
Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin! Zamlı maaşlar ödeniyor SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin! Zamlı maaşlar ödeniyor
SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin! Zamlı maaşlar ödeniyor SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol edin! Zamlı maaşlar ödeniyor
EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar... EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...
Anahtar Kelimeler:
EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar eyt son dakika eyt son durum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

EYT SON DAKİKA | Erdoğan talimat vermişti... AK Partili Akbaşoğlu duyurdu: İşte EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih!

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor! Kritik gün geldi

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor! Kritik gün geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.