EYT son dakika haberleri: EYT ne zaman yasalaşacak? Meclis’e geleceği tarih hakkında dikkat çeken açıklama

EYT'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." demişti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz açıklamasında EYT'nin Meclis'e ne zaman geleceği ile ilgili bilgi verdi.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT’nin önümüzdeki hafta Meclis’te tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.

EYT’nin en kısa sürede Meclis’e ulaşacağını belirten Yılmaz, “Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor” dedi. Ayrıca, "Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşımız” sözlerine ek olarak şunları dile getirdi:

“Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz."

EYT’DE YAŞ ŞARTI UYGULANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." demişti.

Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

