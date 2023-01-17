EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

EYT son dakika haberleri: EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak? soruları gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kökten çözün' talimatı verdiği EYT düzenlemesinde takvim neredeyse netleşti. Merakla beklenen düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih ve ilk maaş için Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz tarih verdi.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasına vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilettiği tüm dosyaların 1 ay içerisinde sonuca bağlanacağını söylemişti. Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CEVDET YILMAZ EYT İÇİN TARİH VERDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT’nin önümüzdeki hafta Meclis’te tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE İŞLEMLER TAMAMLANIRSA NEDEN OLMASIN"

EYT’nin en kısa sürede Meclis’e ulaşacağını belirten Yılmaz, “Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor” dedi. Ayrıca, "Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşımız” sözlerine ek olarak şunları dile getirdi.

“Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz."

İLK MAAŞLAR İÇİN GÖZLER 15 ŞUBAT'TA

Meclis Genel Kurulu'ndaki EYT mesaisinin fazla uzun sürmeyeceği belirtiliyor. En geç 4 gün içerisinde Meclis'e gitmesi beklenen düzenlemenin ardından Şubat ayının ilk haftasında yasalaşması öngörülüyor. Böylece ilk emekli maaşları için 15 Şubat kritik tarih olarak ön plana çıkıyor.

