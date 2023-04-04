EYT SON DAKİKA | ‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! SGK ve Bağ-Kur’lu ‘7.500 TL’ dedi, memur EYT’yi istemedi: 3 ayda 8.732 liraya yükseldi

EYT son dakika haberleri... EYT yasası ile milyonlarca SGK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan vatandaşlar emeklilik başvurusu için SGK’lara koştu. Yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi hak sahibi olurken bunların 1 milyon 661 bini SGK'lı, 88 bin 626'sı Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluştu. Başvuru sayısının ise kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 3 Mart’tan bu yana 1.6 milyonu aştığı öğrenildi. Mart ayı enflasyon rakamı sonrası ise memur emeklisinin 3 aylık zam oranı yüzde 10.52 olurken, en düşük maaş şimdiden 8.732 liraya yükseldi.

Sabah’ın haberine göre, bugüne kadar yapılan başvuruların yüzde 90'ından fazlasını SGK, Bağ-Kur'lular oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Memurlar genel olarak emekliliğe SGK ve Bağ-Kur'lu kadar rağbet göstermedi.

REFAH PAYI TERCİH DEĞİŞTİRDİ

Bu yıl için EYT'den yararlanıp emekli olacakların sayısı 2 milyon 250 bin olmasına karşın başvuru sayısının 1 milyon 600 binde olmasını değerlendiren Bakan Bilgin, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor. Memurlarla yapılan toplu sözleşmede enflasyon farkıyla birlikte bir de refah payı verdik. Refah payıyla alınan ücret memurun reel gelirini artırdı. Bu düzenleme bütün kamu çalışanlarını etkiledi. Kamu çalışanları içinde hizmetli kadrosunda en düşük maaş 12 bin lira civarında. Öğretmen, polis diğer kamu görevlilerinin aldığı maaşlar 20 bin liranın üzerinde. Niye emekli olsunlar? Emekli olup 8 bin lira, 9 bin lira almak istemiyorlar" dedi.

Kamu çalışanlarının emeklilikten sonra işe devam edemediğini anımsatan Bakan Bilgin, "Devam edemiyor, ayrılmak durumunda. Emeklilik için müracaat etmeyenlerin çoğu kamu çalışanları. Bireysel iş yapanlar var, kendiişlerini yapanlar var. Onlar müracaat etmiyorlar. Dolayısıyla o konuya bireysel iş yapanların içerisinde çok sayıda meslek var" değerlendirmesini yaptı.

496 BİN MEMUR HAK KAZANDI

EYT Yasasıyla emekliliğe hak kazanan yaklaşık 496 bin memur bulunuyor. Emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan, görevlendirilenler, Meclis'te yapılan seçim sonucu görevlendirilenler emekli olup çalışmaya devam edebiliyor. Ancak öğretmen, imam, polis, hemşire gibi kamu çalışanları emekli olup aylık almaya hak kazandıktan sonra kadrolara açıktan atanamıyor.

EYT’DE İLK MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA YATIYOR

EYT'de emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandı. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SGK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisa'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren hesaplara geçecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.

GSS BORCU KAPANMADAN AYLIK BAĞLANMAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim, genel sağlık sigortası başta olmak üzere kuruma borcu olan 14 milyon 600 bin vatandaşa yapılandırma fırsatını kaçırmamaları çağrısı yaptı. Gelir testi sonucu ev içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa GSS borçları silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanlar ise anaparayı 31 Ağustos'a kadar öderse gecikme zammından kurtulacak.

GSS borcu bulunması SGK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek.

SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİN 3 AYLIK MAAŞ ZAM ORANI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2.29, yıllık bazda ise yüzde 50.51 olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranı yüzde 12,52 olurken, memur ve memur emeklisi için yüzde 10,52 oldu.

MEMURA TEMMUZ’DA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkının aynında tıpkı Ocak döneminde olduğu gibi refah payı artışı yapılması bekleniyor. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının iyileştirilmesi de bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI HESAPLANDI

Ocak ayında emekliler ile memurlara refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük memur emekli maaşı 6.078 TL’den 7.901 TL olmuştu. En düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi. Mart ayı enflasyonu ile en düşük memur maaşı şimdiden 13.081 TL oldu. 7.901 lira olan en düşük memur emekli maaşı ise 8.732 lira olarak hesaplandı.



