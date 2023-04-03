FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memura emekliye zam! Enflasyon farkı ile 3 aylık rakamlar ortaya çıktı: En düşük maaş şimdiden 8.732 lira oldu…

Memura emekliye zam! Enflasyon farkı ile 3 aylık rakamlar ortaya çıktı: En düşük maaş şimdiden 8.732 lira oldu…

03.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında SGK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin 3 aylık zam oranı netleşti. Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise memurlar için seyyanen zam talep etti. Peki memur maaşları ne kadar artacak? Emekliye zam ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Memura emekliye zam! Enflasyon farkı ile 3 aylık rakamlar ortaya çıktı: En düşük maaş şimdiden 8.732 lira oldu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2023 enflasyon oranını duyurdu. Buna göre Mart ayında TÜFE beklentilerin altında yüzde 2,29 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 50,51’e geriledi. Temmuz ayı emekli ve memur zammı ile asgari ücret zammı için belirleyici olacak veri ile 3 aylık zam oranı da netleşti.

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

MEMUR VE EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI

Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat’ta ise yüzde 3,15'lik artış gösteren enflasyon yıllık bazda yüzde 55,18’e seviyesinde gerçekleşmişti. Mart ayındaki yüzde 2,29’lık artış ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 aylık zam oranı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 10,52 oldu. Temmuz ayına kadar enflasyon sıfır olarak açıklansa bile memur ve emekliler için bu zam oranları şimdiden kesinleşti.

1 (180)

1 AĞUSTOS’A DİKKAT!

Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkının aynında tıpkı Ocak döneminde olduğu gibi refah payı artışı yapılması bekleniyor. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının iyileştirilmesi de beklenirken, memurlardan seyyanen zam talebi geldi.

1 (138)

MEMURLARDAN EŞİT ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2,29 açıklandığını belirterek, Ocak ile Mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, “Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda ‘En iyi zam fiyat istikrarıdır’ sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu ve seyyanen iyileştirme talep etti.

1 (130)

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI HESAPLANDI

Ocak ayında emekliler ile memurlara refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük memur emekli maaşı 6.078 TL’den 7.901 TL olmuştu. En düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi. Mart ayı enflasyonu ile en düşük memur maaşı şimdiden 13.081 TL oldu. 7.901 lira olan en düşük memur emekli maaşı ise 8.732 lira olarak hesaplandı.

1 (195)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret sene başında net olarak 8.506 TL olarak açıklanmıştı. Ortaya çıkan 3 aylık enflasyon rakamına göre asgari ücrete de şimdilik bu oranlarda zamma kesin gözü ile bakılıyor. Ekonomistlere göre Temmuz ayında yapılacak zam ile yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerine yükselmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'9-10 bin liradan...' İstanbul'un o bölgesinde kiralarda düşüş!'9-10 bin liradan...' İstanbul'un o bölgesinde kiralarda düşüş!
Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldiTürkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi
Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

EYT sonrası ikinci adım: Bağ-Kur’lunun primine ‘SSK’ ayarı!

EYT sonrası ikinci adım: Bağ-Kur’lunun primine ‘SSK’ ayarı!

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.