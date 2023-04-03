Memura emekliye zam! Enflasyon farkı ile 3 aylık rakamlar ortaya çıktı: En düşük maaş şimdiden 8.732 lira oldu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2023 enflasyon oranını duyurdu. Buna göre Mart ayında TÜFE beklentilerin altında yüzde 2,29 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 50,51’e geriledi. Temmuz ayı emekli ve memur zammı ile asgari ücret zammı için belirleyici olacak veri ile 3 aylık zam oranı da netleşti.

MEMUR VE EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI

Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat’ta ise yüzde 3,15'lik artış gösteren enflasyon yıllık bazda yüzde 55,18’e seviyesinde gerçekleşmişti. Mart ayındaki yüzde 2,29’lık artış ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 3 aylık zam oranı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 10,52 oldu. Temmuz ayına kadar enflasyon sıfır olarak açıklansa bile memur ve emekliler için bu zam oranları şimdiden kesinleşti.

1 AĞUSTOS’A DİKKAT!

Temmuz ayında maaşlara enflasyon farkının aynında tıpkı Ocak döneminde olduğu gibi refah payı artışı yapılması bekleniyor. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 olarak belirlenen toplu sözleşme zammının iyileştirilmesi de beklenirken, memurlardan seyyanen zam talebi geldi.

MEMURLARDAN EŞİT ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin mali kayıplarının giderilmesi için eşit bir biçimde zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Yalçın, açıklamasında Mart ayı enflasyon oranının yüzde 2,29 açıklandığını belirterek, Ocak ile Mart ayları arasındaki 3 aylık enflasyonun yüzde 12,52 ve enflasyon farkının yüzde 4,19 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Gelecek olan 3 aylık süreçte oluşacak enflasyonun, enflasyon farkına ekleneceğini de ifade eden Yalçın, “Oluşan tablo, ücretlerin eridiğini, kayıpların artacağını, kayıpların telafisi için iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşme artışının üzerine verilecek iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu yüzden ısrarla dile getirmiştik. Mevcut durumda ‘En iyi zam fiyat istikrarıdır’ sözümüzü uygulama zemininde de tescillemiştir. Nominal fiyat artışlarıyla rakamsal büyüklüğün değil, reel artışlarla alım gücünün korunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu ve seyyanen iyileştirme talep etti.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI HESAPLANDI

Ocak ayında emekliler ile memurlara refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük memur emekli maaşı 6.078 TL’den 7.901 TL olmuştu. En düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi. Mart ayı enflasyonu ile en düşük memur maaşı şimdiden 13.081 TL oldu. 7.901 lira olan en düşük memur emekli maaşı ise 8.732 lira olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret sene başında net olarak 8.506 TL olarak açıklanmıştı. Ortaya çıkan 3 aylık enflasyon rakamına göre asgari ücrete de şimdilik bu oranlarda zamma kesin gözü ile bakılıyor. Ekonomistlere göre Temmuz ayında yapılacak zam ile yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerine yükselmesi bekleniyor.



