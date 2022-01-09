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EYT son durum ne? Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak?

09.01.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu yakından takip edilirken yeni gelişmeler de yaşanıyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. EYT sorununu yaşayan pek çok vatandaş düzenlemenin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları...

EYT son durum ne? Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak?

Senenin ilk günlerinde Emeklikte Yaşa Takılanlar konusu araştırılıyor. Son olarak asgari ücret, 3600 ek gösterge, öğretmenlik meslek kanunu gibi farklı konularda gelişmeler yaşanması sonrası EYT de gündemde yerini aldı. İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları...

2022 EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin EYT konusunda katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bilgin'in konuşmasından satır başları:

"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'üncüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun."

"Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var."

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"Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar."

"Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel..."

"Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."


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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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