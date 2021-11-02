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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti!

02.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında son dakika gelişmelerini araştırıyor. EYT konusu ile ilgili önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatta bulunmuştu. Talimat sonrası EYT'deki son durum merak ediliyor. Peki EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu son dönemde sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günlerde konuyla ilgili talimatta bulunmuştu. EYT yasasının kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. İşte EYT son durum...

EYT SON DURUM NEDİR?

Uzun bir süredir konuşulan konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti. EYT konusunda Almanya ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 farklı sistem öne çıkmakta.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurmuş olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma yapmaya devam ediyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Son karar Erdoğan'ın olacak.

Maaşlarda, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde %20-25 oranında artış sağlaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi de 2022 yılı bitmeden sonuçlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden daha önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlamış olan vatandaşların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade etmekte.

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirilmişti. Böylece emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 farklı koşulun birlikte sağlanması aranmaya başlamıştı.

Günümüz itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için sayının 5 milyon civarında olduğu tahmin edilmekte.

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