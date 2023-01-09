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EYT sonrası daha yüksek emekli maaşı fırsatı: Kamu çalışanları dikkat! 14 Ocak son gün…

09.01.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika haberleri şimdi de maaşlar ile gündemdeki sıcaklığını koruyor. EYT'liler için emeklilik yolu açılmasının ardından SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonlar emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. 1 Ocak öncesinde verilen emeklilik dilekçelerinin maaşlar üzerinde daha fazla avantaj sağladığı öğrenildi. Ancak kamu çalışanları için fırsat devam ediyor. Son gün ise 14 Ocak 2023!

EYT sonrası daha yüksek emekli maaşı fırsatı: Kamu çalışanları dikkat! 14 Ocak son gün…

Emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler, Ocak ayında dilekçe verenlere göre daha avantajlı çıktı. Kamu işçileri için 2022 avantajından yararlanma fırsatı 14 Ocak tarihine kadar devam edecek. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emeklilik hakkı elde edecek kişiler ise 2022 yılında dilekçe veren aynı prim gününe sahip emsallerine göre daha düşük tutar ile emekli aylığı almaya başlayacaklar.

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2022’DE DİLEKÇE VERENLERE DAHA YÜKSEK MAAŞ

2022 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 25,47, Temmuz ayında ise yüzde 42,55 oranında zam yapıldı. Toplam zam yüzde 78.86 oldu. Buna göre, dilekçeyi 31 Aralık’tan önce verenlerin emekli aylığı hesaplanırken yüzde 78,86’lık artış dikkate alınacak. Dilekçeyi 1 Ocak 2023’ten sonra verenlerin emekli aylığı hesabında ise 2022’deki yıllık enflasyonun yüzde 100’ü ile şubat ayında açıklanacak 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) artışının yüzde 30’u dikkate alınacak. Ocak ayında yapılacak yüzde 30 maaş zammından bütün emekliler yararlanacak.

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KAMU İŞÇİLERİ İÇİN FIRSAT DEVAM EDİYOR

Kamuda çalışan işçiler ücretlerini ayın 15’inde alıyorlar. Bu nedenle kamu işçilerinin 14 Ocak 2023 tarihine kadar vereceği emeklilik dilekçeleri, 2022 yılında verilmiş sayılacak. 15 Ocak 2023 tarihinden sonra verilen dilekçeler ise 2023’te verilmiş kabul edilecek.

Özetle 2022 yılında dilekçe verenlerin avantajı özel sektörde çalışan işçiler için 31 Aralık tarihinde sona ererken, kamuda çalışan işçiler için 14 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI

Kıdem tazminatı tavanı ocak ve temmuz aylarında 6 ayda bir artıyor. 2022’nin Temmuz - Aralık döneminde 15.371 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 19.982 TL’ye çıktı. Giydirilmiş brüt ücreti 15.371 TL’nin üzerinde olanlar, emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra verdiklerinde yeni tavana göre kıdem tazminatı alacaklar. Emekli aylığındaki kaybın bir kısmını telafi etme imkânı olacak. (HABERTÜRK)


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emekli maaşı EYT

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