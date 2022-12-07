EYT staj mağdurları son dakika gelişmesi var mı? EYT'de staj çıraklık sigorta girişi sayılacak mı?

EYT düzenlemesinde son viraja girilirken yeni yasadan kimlerin faydalanacağı merak ediliyor. EYT yasası ile emekli olacaklar için kapsam tam olarak netleşmese de İş Kanunu'nda çok kritik iki yeni detay ortaya çıktı. EYT’de 5000 prim günü şartı istenecek, staj ve çıraklık ise kapsama dahil edilmeyecek. Peki, EYT staj mağdurları son dakika gelişmesi var mı? EYT'de staj çıraklık sigorta girişi olarak hesaplanacak mı? İşte tüm merak edilenler...

EYT'DE STAJ ÇIRAKLIK SİGORTA GİRİŞİ SAYILACAK MI?

EYT düzenlemesinden yararlanacak binlerce vatandaş için heyecanlı bekleyiş başladı. EYT ile birlikte yeni yılda milyonlarca kişi emekli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. EYT’nin Aralık ayında meclise geleceğini söyleyen Bilgin emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriter olduğunu dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada çalışmanın devam ettiğini ve EYT’nin Ocak ayından sonra uygulamaya alınacağına dikkat çekmişti. Staj ve çıraklık sigortası hakkında çok merak edilen soruya yanıt veren Bakan Bilgin “ Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." ifadelerini kullandı.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.

