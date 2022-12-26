EYT staj mağdurları son dakika gelişmesi var mı? Staj EYT kapsamına girecek mi?

EYT son dakika haberleri merak ediliyor. 2022 yılının son Kabine Toplantısı emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi başta olmak üzere ekonomi gündemiyle bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları toplantı sonrasında açıklayacak. Peki, EYT düzenlemesi son dakika gelişmeleri neler? Staj EYT kapsamına alındı mı? İşte tüm detaylar...

STAJ EYT KAPSAMINA GİRECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün düzenlenecek olan 2022 yılının son Kabine Toplantısı öncesi EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 'en kapsamlı düzenleme' vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

''EYT konusu Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. EYT konusunda geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Ancak bir karar çıkar mı orası kesin değil.

Yaş şartı olacak demiyorum. Ancak ihtimal dahilinde. Önümüzde muhtelif yaş aralıklarının ne kadar maliyet yaratacağının hesaplarını yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde bu EYT meselesini çözeceğiz.

Ocak ayına varmadan Meclis'e getirmiş oluruz.''

EYT STAJ MAĞDURLARI SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Bakan Bilgin EYT konusunda da şunları söyledi; ''Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.''

EYT'DE SONA YAKLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı.

Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.

