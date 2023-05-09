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EYT STAJ MAĞDURLARI SON DURUM: EYT'de staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? SSK, Bağkur’luya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj açıklaması

09.05.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? Esnafın emeklilik primi sayısının SGK’lılarla eşitlenmesinde ayrıntılar belli olurken netleşirken kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat da konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? İşte, SSK, Bağkur’luya İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'liler için staj açıklaması...

EYT STAJ MAĞDURLARI SON DURUM: EYT'de staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? SSK, Bağkur’luya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj açıklaması

EYT staj çıraklık konusunda yaklaşık 1 milyon kişi mağduriyete uğradı. Staj dönemindeki çalışmaların emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmesi yeniden gündeme geldi. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? İşte detaylar...

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EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SAYILACAK MI?

Staj dönemindeki çalışmaların emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüşmesinde yeniden gündeme geldi.

Öte yandan Palandöken , EYT’deki en büyük problemin, sosyal güvenlikteki prim eşitlenmesi olduğunu belirtip iu ifadeleri kullandı:

“SSK’lılar 7 bin 200 günde, esnaf ve sanatkarlar ise 9 bin günde emekli oluyordu. Dolayısıyla burada esnaf ve sanatkarın bir bölümü EYT’den yararlanamadı. SGK’nın kurulmasındaki en önemli amaç, norm birliğinin sağlanmasıydı. Yani, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’lunun aynı haklardan yararlanmasıydı. Şimdi bunu, 7 bin 200 günle birlikte aldık

Bu haftanın sonunda bu meseleleri müzakere edip neticelendirmemiz mümkün değil ama norm birliği netice itibarıyla halledilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte böyle problemlerde karşılaşmamız mümkün olmayacak. 1 milyon ila 1 milyon 200 bin civarındaki insanın bundan yararlanacağını varsayıyoruz. Aynı süreçte, vefat edip de ailelerinin aylıklarını alabilmesi ile ilgili problem de çözülmüş oluyor. 7 bin 200 günle 9 bin gün arasındaki mesafe de 5 yıldan fazla fark ediyor. Dolayısıyla bu da halledilmiş olacak"

Esnafın emeklilik için prim indirimi düzenlemesinden, manav, bakkal, pazarcı gibi küçük esnafın ışında, kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları da yararlanması bekleniyor. Ayrıca, EYT’li olsun olmasın, tüm esnaf kapsamda olacak.

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EYT'DE STAJ MAĞDURLARI

Staj mağdurları konusu görüşmede gündeme geldi. Sorunun çözümü için ilk olarak, staj kapsamında çalışanlarla ilgili istatistiklerin çıkarılması amaçlanıyor.

Böylece, kaç kişinin düzenleme kapsamına girebileceği ve maliyet hesaplaması yapılabilecek.

Stajda emeklilik sorununun çözümüyle, mesleki eğitim gören gençlerin güvenceye kavuşması ve mesleki eğitimin özendirilmesiyle, ara eleman sıkıntısının giderilmesine de katkı sağlanması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemede kadınlara emeklilik yaşında esneme getirilmesi bekleniyor. Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek..

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