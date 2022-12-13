EYT STAJ MAĞDURLARI son durum: EYT staj çıraklık sigorta girişi sayılacak mı? Staj sigortası emeklilik için geçerli olacak mı?

Yeni yılda milyonlarca kişi emeklilik hayali kuruyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmak isteyenler düzenlemenin detaylarını araştırıyorlar. Bu kapsamda EYT staj çıraklık sigorta girişi sayılacak mı? Staj sigortası emeklilik için geçerli olacak mı? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in son dakika EYT açıklamaları...

EYT STAJ ÇIRAKLIK SİGORTA GİRİŞİ SAYILACAK MI?

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumunun EYT düzenlemesi kapsamında olmadığını açıklamıştı. Sigorta girişinde sorun olmadığını dile getiren Bakan Bilgin” Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." demişti.

EYT STAJ MAĞDURLARI SON DURUM NE?

Staj Sigortası Mağdurları Derneği üyeleri, staj döneminin emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen üyeler adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Ferhat Salman, meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksekokullarında zorunlu staja tabi tutulan, sanayide, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde ve benzer iş kollarında çalışıp, 1 günü teorik eğitim için meslek okullarına gönderilenlerin sigortalarının emekliliğe başlangıç sayılması gerektiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği EYT konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, “Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz” dedi.

EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum.

