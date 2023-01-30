EYT tamam! Sıra 2000 sonrası sigortalılar ve emeklilerde: İntibak ve erken emeklilik için çalışma

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na bugün sunuldu. EYT'nin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşması öngörülürken, yeni bir gelişme yaşandı. EYT’nin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Bu kapsamda 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da bir iki yıl geri getirecek bir çalışma olduğu da öğrenildi. Bu çalışmanın ise seçim sonrası dönemde gündeme getirilmesi bekleniyor.

İNTİBAK YASASI YOLDA

Uzun süredir talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor. Bu konuya ilişkin de SGK ve Bağ-Kur arasında prim eşitlemesini öngören bir çalışma olacağı belirtiliyor.

EMEKLİ MAAŞINA 1.300 LİRALIK FARK

Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1.300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.



