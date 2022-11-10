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EYT TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmesi

10.11.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Böylelikle EYT ne zaman çıkacak, sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklama sonrası emekli olmak için yaş şartına uyum sağlamayanalar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

EYT TARİHİ BELLİ OLDU! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmesi

EYT ile ilgili son dakika gelişmesinin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. EYT ile ilgili son dakika gelimesi sonrası detaylar merak konusu oldu. İşte EYT'de son durum...

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT'nin 15 Ocak 2023 itibari ile yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada“EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor.

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son dakika EYT

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