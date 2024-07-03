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EYT ve depremin açıkları ‘vergi’ ile ödenecek! AK Partili belediyeleri ‘Kanuna uymuyorsunuz?’ diyerek uyardı: Mehmet Şimşek’ten çok sert talimat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.07.2024 08:16
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Kamuda tasarruf tartışmaları devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yerel yönetimlerin şişirilmiş kadrolarına eleştiri geldi. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında belediye başkanlarına talimat veren Bakan Şimşek, “Personel gideriniz bütçe gelirinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz? İstihdam bürosu olmuşsunuz” ifadelerini kullandı. Bütçedeki EYT ve deprem açığını ise vergilerde kayıtdışılığı önleyerek kapatmayı planladıklarını dile getirdi.

EYT ve depremin açıkları ‘vergi’ ile ödenecek! AK Partili belediyeleri ‘Kanuna uymuyorsunuz?’ diyerek uyardı: Mehmet Şimşek’ten çok sert talimat!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında önceki gün yaptığı sunumda belediye başkanlarına önemli uyarılarda bulundu.

"İSTİHDAM BÜROSUNA DÖNÜŞMÜŞSÜNÜZ"

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre EYT sebebiyle, deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Şimşek, “Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz? İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız” ifadelerini kullandı.

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‘YAZLIK BÖLGE’ ÖNERİSİ

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sunumunda bazı belediye başkanları, il ve ilçelerinin nüfusunun yazın arttığını bu yüzden kaynak sıkıntısı çektiklerini belirterek yazın ödenek artışı istedi. Özhaseki, “Madem yazın o kadar kişi geliyor onlardan para kazanmaya bakmak gerekiyor. Bir Kayserili olarak söylüyorum, yazın artıdan 50 bin kişi geliyorsa, o 50 bin kişiden para kazanmaya bakın. Bütçenizi rahatlatın” tavsiyesinde bulundu.

“KURGU İLE SONUÇ ELDE EDEMEZSİNİZ”

Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, belediye başkanlarına hizmetlerini nasıl anlatacaklarına ve hangi medya araçlarını kullanacaklarına yönelik sunum yaptı. Dağ, “Her mecranın kendi özelliği var ve ona göre içerik üretmeniz gerekiyor. Sosyal medya, konvansiyonel medya ve açık hava reklamlarında samimi ve içten olmalısınız. En önemlisi bu. Kurgu olan hiçbir şeyle sonuç elde edemezsiniz, samimi olamazsınız” dedi.

“2028 BİZİM SEÇİMİMİZ OLACAK”

Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, “Karizmatik liderimiz, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ inancımız, yönetme tecrübesinden elde ettiğimiz kabiliyetimiz, yetişmiş insan kaynağımız ve 22 yıllık başarı hikâyemiz bizim güçlü yönlerimiz. Seçmenin demografik yapısındaki değişim ile dilimizi, siyasetimizi yeni seçmeni de yakalayacak şekilde inşa etmeliyiz. Eylülde Türkiye buluşmalarını başlatacağız. İddia ediyorum 2028 bizim seçimimiz olacak” dedi.

ÇELİK: VATANDAŞIN KARARLARA KATILMASI MÜHİM

Kampta dün Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in moderatörlüğünde genel bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Çelik, “Her şey siyasetin içindedir. Yaptığınız kentsel dönüşümün bile siyasi sonuçları olur. Bir belediye başkanının, oy veren vatandaşı da şehrin kararlarına katmaya çalışması mühim” ifadelerini kullandı.


Express


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