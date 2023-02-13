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EYT yasası ne olacak? Deprem nedeniyle ertelenen EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih belli oldu!

13.02.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, deprem nedeniyle ertelenen görüşmelerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu. Elitaş, görüşmelere ilişkin tarih verdi. Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum 13 Şubat 2023 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, EYT yasası ne olacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak?

EYT yasası ne olacak? Deprem nedeniyle ertelenen EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih belli oldu!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak görüşmeler Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ile Şanlıurfa'da hissedilen deprem sonrası ertelenmişti. Peki, EYT yasası ne olacak, ne zaman başlayacak? İşte 13 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla EYT'de son durum...

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

EYT YASASI NE OLACAK?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından milli yas ilan edildi ve Meclis çalışmalarına ara verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT görüşmelerinin başlayacağı tarihi açıkladı.

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EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT konu taslağı 21 Şubat'ta milletvekillerinin önüne gelecek.

Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT'DE SON DURUM! 13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

Meclis’teki son aşaması onay için bekleyen EYT kanun taslağının 21 Şubat’ta milletvekillerinin önüne geleceği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama ise AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

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EYT ŞARTLARI NELER?

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

EYT ertelendi mi, ne zaman çıkacak? EYT görüşmeleri ne zaman başlayacak? Tarih verildi!

BAŞVURULAR SGK VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

EYT yasası TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

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EYT için koşulları sağlayan vatandaşlar, süre sınırı olmadan, SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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