EYT'yi az farkla kaçıranlar için emeklilik kapısı yeniden aralandı! Bir ihtimal daha var

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine dair güncel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT yasa teklifi Meclis gündeminde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi konusunda AK Parti grubuna geniş kapsamlı teknik bir sunum yaptı. Bu kapsamda, EYT'yi kaçıranlar için emeklilik kapısı yeniden aralanmış oldu. Bir ihtimal daha var...

EYT'Yİ KAÇIRANLAR DİKKAT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlilte yıllardır beklenen düğüm çözüldü, yaş şartı kaldırıldı. EYT'nin kapsam ve detay çalışmaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlandı.

Yasa teklifinde askerlik, doğum gibi işe başlangıç tarihini öne çeken borçlanmalara ilişkin bir kısıtlama söz konusu olmayacağı belirtildi.

Ayrıca askerlikte "hava değişim süresi" de borçlanılarak işe giriş tarihi öne çekilebilecek.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

EYT'de sınır 8 Eylül 1999 olup bu tarihi kıl payı kaçıranlar ise emeklilik için yeni formülleri arıyor. Sigortalılık başlangıç tarihini öne çekecek alternatiflerin başında ise askerlik borçlanması geliyor. Askerliğini sigortalı bir işte çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıcı borçlandıkları süre kadar geriye çekilebilecek.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre; askerlik borçlanmasında ihtiyaca göre bir gün bile emeklilik kapısı sizin için aralayabilir. Hava değişim sürelerinin bir bölümü için de borçlanma imkanı tanınacak.

Hava değişim sürelerinin aşan kısmı düşüldükten sonra kalan süreler borçlandırılabilecek. Şubat 2014 tarihine kadar uzun dönem askerlikte 3 aya kadarki kısmı, Şubat 2014-Haziran 2019 arasında uzun dönem askerlikte 30 güne kadarki kısmı borçlandırılabilicek.

Kasım 1980-Şubat 2014 arasında kısa dönem askerlikte 30 gün, Şubat 2014-Haziran 2019 tarihleri arasında kısa dönem askerlikte 15 günlük bölüm borçlanma kapsamında olacak. Haziran 2019 tarihinden itibaren askerlik yapanların tabi oldukları askerlik süresinin her ayı için 1 güne kadarki kısmı için borçlanmaya tabi olacak. Örneğin 6 ay askerlik yapanlar 6 günlük bölüm için borçlanma yapabilecekler.

BİRDEN FAZLA BORÇLANMA MÜMKÜN

Askerliğin uzamasına sebep olan hastalık, ceza gibi nedenlerle uzayan süreleri borçlanma imkânı ise mümkün değik. Askerlik dışında doktora, avukatlık staj süresi, yurtdışı borçlanma gibi seçenekleri olan ihtiyaç olan süreye göre tamamını ya da birini borçlanabilir. Askerlik Kanunu'na göre askerlik hizmetini er öğretmen olarak yapanlar, kıtada maaşsız olarak geçen süreleri borçlanabilir.

EYT kapsamında Aralık 2022'de askerlik borçlanma başvurusu yapanlar; bir gün için en düşük 69 TL, aylık 2 bin 70 TL ve yıllık 24 bin 847 TL ödeme yapacak.

Borçlanma başvurusunu 2023 yılına bırakanların ise, en düşük 106.75 TL, aylık 3 bin 202 TL, yıllık 28 bin 430 TL ödemesi gerekecek.

İLK MAAŞLAR MART AYINDA HESAPLARDA

Çalışma Bakanlığı, EYT'ye ilişkin teknik çalışmalarını tamamladı, kanun teklifi haline getirilerek gelecek hafta Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak ve ilk aylıklar mart ayında emeklilerin hesabında olacak.

