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Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı

29.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 artarak 29 milyar dolara ulaştı.

Facebook ikinci çeyrekte gelirini ve karını artırdı

Facebook, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artışla 29 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'un aynı döneminde 18,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da ikinci çeyrekte yüzde 101 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'nin nisan-haziran döneminde 5,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un 2020'nin ikinci çeyreğinde 1,80 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,61 dolara yükseldi.

KULLANICI SAYISI ARTTI

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 7 artarak 1,91 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 7 artışla 2,9 milyar oldu.

Şirket, yılın ikinci yarısında gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
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