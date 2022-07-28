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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta bir ilki yaşadı!

28.07.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak ilk kez düşüş gösterdi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta bir ilki yaşadı!

Meta, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 28,8 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in ikinci çeyreğinde 29,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan Meta'nın gelirinde ilk kez düşüş kaydedildi.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte yüzde 36 azalışla 6,7 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in nisan-haziran döneminde 10,4 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Şirketin 2021'in ikinci çeyreğinde 3,61 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,46 dolara indi.

FACEBOOK'UN KULLANICI SAYISI ARTTI

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise bu dönemde artış yaşandı.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 3 artarak 1,97 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 1 artışla 2,93 milyar oldu.

Meta'dan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde şirketin gelirinin 26-28,5 milyar dolar aralığında olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, gelir görünümünün, makroekonomik belirsizlikten kaynaklanan zayıf reklam talebinin devam etmesini yansıttığı belirtildi. (AA)

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