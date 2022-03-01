Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter ve Youtube’dan Rusya kararı!

Rusya Perşembe günü Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal başlattı ve Avrupa Birliği buna karşılık Pazar günü Rus devlet medyasını yasaklayacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Devlete ait Russia Today ve Sputnik ve yan kuruluşları, Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar" dedi.

Bu karar sonrası dünyanın en çok kullanıcısı olan sosyal ağları da erişim kısıtlama ve reklamları askıya alma gibi yaptırımlarda bulunacaklarını açıkladı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacak.

META: TALEP ALDIK

Meta'nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, Twitter hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bazı hükümetlerden ve AB'den, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasıyla ilgili olarak daha fazla adım atılması yönünde talepler aldıklarını belirten Clegg, "Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağız." ifadesini kullandı. Clegg, bu konuda hükümetlerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

YOUTUBE ASKIYA ALDI

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı. YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.

Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti. YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti. Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı. Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

TWITTER’DAN REKLAM YAPTIRIMI

Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.



