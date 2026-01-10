FİNANS

Fahiş aidata fren geliyor! Yeni düzenlemede sona gelindi

Aidat artırımlarına ilişkin bazı değişiklikler devreye girecek. Fahiş site aidatları ve usulsüz site yönetim şirketi yapılanmalarına karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Yeni düzenlemelere göre, site yöneticileri sene başında sadece "Yeniden Değerleme Oranı (YDO)" kadar artış yapabilecek.

Cansu Akalp

Milyonlarca vatandaş aidat fiyatlarının kira ile yarışır hale gelmesinden şikayetçi. Aidat bedeli ev seçiminde önemli kriter haline geldi, hatta taşınmalara dahi yol açmaya başladı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KADAR ARTIRILACAK!

Bina ve site yönetimlerindeki aidat karmaşası sona eriyor. Aidatlarda sınır bulunmazken, yıl içinde geçici olarak ortaya çıkan işletme projeleri için gereken tutarlarda aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Düzenlemeye ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda "İşletme projesinin yapılması" başlıklı 37'nci maddede yapılan değişiklikle birlikte "İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar." düzenlemesi eklendi.

YIL İÇİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELERDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu. Kanun taslağının Meclis'ten geçmesi halinde geçici işletme projesi için öngörülen bedeller nedeniyle aidatlara yapılacak artış, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Bunun dışında her yıl yeniden belirlenecek olan aidatlarda herhangi bir artış sınırı uygulanmayacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda aidatlar site yönetimi tarafından belirlenip kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

Kanun teklifinde yapılması beklenen değişikliğe ilişkin maddede "Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenir ve yukarıda belirlenen usulde kat malikleri kuruluna sunulur." detayı yer aldı.

