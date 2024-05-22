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Fahiş fiyat değil bu kez indirim! 3 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı! Restoranın önünde kuyruk oluştu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 17:18
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Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye indirildi. İndirim sonrası vatandaşlar restoran önünde kuyruğa girdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu tip yerlerin sayısını esnafımıza zarar vermeyen lokasyonlarda arttırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Fahiş fiyat değil bu kez indirim! 3 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı! Restoranın önünde kuyruk oluştu

Restorandaki fahiş fiyatlar gündem olurken bu kez Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen restorandaki indirim gündem oldu. 3 çeşit yemek, ekmek ve su 70 TL'den satışa sunulurken yemekleri ayrı ayrı yemek isteyenler ana yemeği 40 TL'den çorbayı ise 20 TL'den satın alabiliyor. Fiyatlar nedeniyle restoran önünde kuyruk oluştu.

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"RESTORAN SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Doğan, “Samsunluların ucuza, kaliteli yemek yemesi için böyle bir hizmeti başlattık. 153 Çağrı Merkezi ve ilçe garajının olduğu yerde 153 Restoranımız var. Bu restoran da insan sirkülasyonunun çok olduğu bir yerde bulunuyor. Hastaneye veya başka bir yere giden vatandaşlar orada mutlaka araç değiştirmek durumunda kalıyor. Biz de ucuza, kaliteli yemeği insanların hizmetine sunmak adına esnafın işlerine de zarar vermeden bir hizmet oluşturalım arzu ettik. Esnaf lokasyonuna uzak olduğundan onların işlerine de olumsuz yansımayacağını düşündük. Hemşehrilerimizin yoğun bir teveccühü oluştu. Hem şoför hem de o bölgedeki insanlar oldukça ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın mutlu olmasından biz de mutlu oluyoruz. İnşallah böyle işletmelerin sayısını esnafımıza zarar vermeyen lokasyonlarda arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

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“4 KİŞİ DIŞARIDA BİN 400 TL DOYMUŞTUK, BUGÜN İSE TOPLAM 280 TL’YE DOYDUK”

Dışarıda bir restoranda yemek yemenin çok maliyetli olduğunu belirten Cüneyd Şenkal, “Böyle bir hizmeti hayata geçirdiği için belediyemizden Allah razı olsun. Türkiye’de yemek fiyatları oldukça pahalı. Alo 153 Restoran, Samsunlular için fırsat oldu. Buradaki tabldot 70 TL. Tek tek yemek alırsanız ana yemek 40, pilav 20, çorba da 10 TL. Yakın zamanda 5 kişi dışarıda bir yemek yedik. 4 kişi bin 400 TL hesap ödedik. Şu anda ise 280 TL’ye dördümüz karnımızı doyuracağız” diye konuştu.

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“BURANIN ÖZELLİĞİ; YEMEKLERİNİN YENİLEBİLİR VE UCUZ OLMASI”

Yemeklerin lezzetli ve ucuz olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sami Durmuş ise “Bence buranın özelliği; yemeklerinin yenilebilir ve ucuz olmasıdır. Çorba da yemek de pilav da güzeldi. Şehrin merkezinde herkese hizmet verebilen, ucuz yemek yememize sağlayan çok güzel bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dışarıda yemek yemek çok pahalı. Her gün dışarıda yemek zorunda kalanlar için durum çok zor. Bugün adam başı 70 TL’ye 3 çeşit yemek yedik. Bundan iyisi can sağlığıdır. Aynı yemeği dışarıda adam başı en az 310 TL’ye yiyebilirdik. Her gün denk gelemesek de sık sık buraya gelip, karnımızı doyuracağız” şeklinde konuştu.

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153 RESTORAN FİYAT LİSTESİ

Restoranda tabldot şeklinde 4 çeşit ana yemek, pilav, çorba, hazır su ve ekmek 70 TL’den satışa sunulurken, ana yemeklerden tas kebabı, İzmir köfte, karnıyarık, sebzeli köfte, fırın tavuk, mantarlı tavuk sote, patates oturtma, tavuk haşlama, sebzeli tavuk, taze fasulye, biber dolması ve kuru fasulye 40 TL’den müşteriye sunuluyor. Pilav çeşitleri 20 TL’den satılırken, çoban ve mevsim salatası 15 TL, mercimek, ezo ve yayla çorbası da 20’şer TL’den satılıyor.

(İHA)

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