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Fahiş fiyat için kurul oluşturulacak! 10 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verebilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde eklendi. Düzenleme fahiş fiyat artışı yapanlar ve stokçulara 10 bin liradan 500 bin liraya kadar cezası verilmesin öngörüyor.

Fahiş fiyat için kurul oluşturulacak! 10 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verebilecek

Corona virüsle mücadele kapsamında "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulacak.

Madde Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine eklendi.

Düzenleme fahiş fiyat artışı yapanlar ve stokçulara 10 bin liradan 500 bin liraya kadar cezası verilmesini öngörüyor.

10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

Corona virüs salgını; başta maske, kolonya ve dezenfektan olmak üzere birçok ürüne olan talebin artmasına neden oldu. Artan taleple ortaya çıkan fırsatçılar da söz konusu ürünleri fahiş fiyattan satmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ana kadar haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firmaya toplamda 10 milyon 90 bin lira ceza kesildiğini duyurmuştu.

Bakan Pekcan'ın son yaptığı açıklamaya göre; 7 bin 400 firma hakkındaki inceleme de sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Covid-19, ekonomik paket,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Marketlere fahiş fiyata ceza gelmesi güzel ama ya pazarcıların uçuk fiyatlarla satış yapmasına nasıl engel olacaksınız.Antalyada Aksu patatesi diye satıyor ve fiyat 5 TL,neden yüksek olduğunu açıklayamıyor bile,benzin, mazot fiyatı düştü,üstelik pazar yeri ile arası 1,5 km ama kafasına göre satış yapabiliyor.Adam seradan getiriyor domatesi nakliye maliyeti neredeyse sıfır ama pazarda çeri domatese 10 lira istiyor normal domatese de 6 TL yazmış zaten. Görülen o ki Antalya esnafı, turizmden yediği kazığı vatandaştan çıkarmak niyetinde, ne de olsa yıllardır turist kazıklamaya alışmışlar.
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