Fahiş fiyat için kurul oluşturulacak! 10 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verebilecek

Corona virüsle mücadele kapsamında "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulacak.

Madde Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine eklendi.

Düzenleme fahiş fiyat artışı yapanlar ve stokçulara 10 bin liradan 500 bin liraya kadar cezası verilmesini öngörüyor.

10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

Corona virüs salgını; başta maske, kolonya ve dezenfektan olmak üzere birçok ürüne olan talebin artmasına neden oldu. Artan taleple ortaya çıkan fırsatçılar da söz konusu ürünleri fahiş fiyattan satmaya başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şu ana kadar haksız fiyat artışı uyguladığı tespit edilen 198 firmaya toplamda 10 milyon 90 bin lira ceza kesildiğini duyurmuştu.

Bakan Pekcan'ın son yaptığı açıklamaya göre; 7 bin 400 firma hakkındaki inceleme de sürüyor.

