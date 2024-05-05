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Fahiş fiyat Meclis gündeminde, rekor ceza yolda! 10 katı artacak, yüz binlerce lira...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 11:50
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Son zamanlarda artan şikayetlerin ardından fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi. Fahiş fiyatla mücadele kapsamından cezaların 10 katı artması bekleniyor. Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Fahiş fiyat Meclis gündeminde, rekor ceza yolda! 10 katı artacak, yüz binlerce lira...

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte, fahiş fiyat artışı için öngörülen cezanın tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılması öngörüldü.

AK Parti fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarında artış öngören kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgiye göre, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

100 BİN LİRADAN 1 MİLYONA

Düzenleme ile fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Ayrıca stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar yükseltilecek. Ayrıca, bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler yedi güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ceza Fahiş fiyat
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