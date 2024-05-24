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Fahiş fiyat teklifi Meclis'ten geçti! Ticaret Bakanı'ndan ilk yorum geldi: 'Türkiye’nin ekonomik gelişimi için mücadelemizi sürdüreceğiz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 08:18
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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan konuyla ilgili ilk yorum geldi. Bakan Bolat, mücadelenin süreceğini belirtti.

Fahiş fiyat teklifi Meclis'ten geçti! Ticaret Bakanı'ndan ilk yorum geldi: 'Türkiye’nin ekonomik gelişimi için mücadelemizi sürdüreceğiz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'te kabul edilen "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluğa karşı önlemler içerdiğini belirterek, Türkiye’nin ekonomik gelişimi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Bolat, yeni düzenlemelerin fahiş fiyatlarla mücadele, ticari rekabetin korunması ve stokçuluk gibi konularda iyileştirmeler içerdiğini belirtti. Bu adımların Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla atıldığını vurgulayan Bakan Bolat, "Görüşmeler süresince özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Milletvekillerimiz ve Bakanlık Bürokratlarımıza hassaten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahiş fiyat
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