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Fahiş fiyat uygulayan 198 firmaya ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Bakanlık, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın ismini ve Kurulun gerekçeli kararını internet sitesinden paylaştı. 81 Ticaret İl Müdürlüğü ve Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal süreç devam ediyor

Fahiş fiyat uygulayan 198 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Reklam Kurulunun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı, Kovid-19,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Korona virüs öncesi fiyatları yükseltmeyen birtane eczane yada esnaf varmı acaba, göstermelik uygulama, birkaç yere ceza kes tamam. Fırsatçılar ülkesi olmuşuz, Din iman Ahlak kalmamış....
Allah aşkına afetmeyin cezaların en büyüğünü verin, patates soğanda olduğu gibi pasif kalmayın sayın yetkililer.
firmalar nerde
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