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Fahiş fiyat uygulayanlar bir bir ifşa oldu! 'Kapatma cezası uygulanabilir' Bakanlık düğmeye bastı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.02.2025 07:40
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Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Market Fiyatı" uygulaması vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Büyük market zincirlerinin 50 bine yakın ürününün bulunduğu sitede fiyat karşılaştırması yapılabiliyor. Aynı ürünün iki uç noktada fiyatlanması dikkat çekerken tüketici derneklerinden konu ile ilgili açıklama geldi.

Fahiş fiyat uygulayanlar bir bir ifşa oldu! 'Kapatma cezası uygulanabilir' Bakanlık düğmeye bastı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu "market fiyatı" uygulaması ile 50 bine yakın ürünün büyük market zincirlerinde ne kadardan fiyatlandığının karşılaştırması yapılabiliyor.

para para

Ticaret Bakanlığı da gıda fiyatlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürürken vatandaş bu uygulama üzerinden fiyat karşılaştırması yaparak alacağı ürünün uygun fiyatlı halini bulabiliyor. TÜBİTAK ile ortak geliştiren Market Fiyatı sitesi ile vatandaş fiyat karşılaştırması yaparken aynı mahallede iki marketin aynı ürünü iki uç noktada fiyatladığı ortaya çıktı.

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AYNI ÜRÜN İKİ UÇ FİYAT

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bir temizlik ürününün fiyatı A marketinde 129 lirayken aynı mahallede bulunan B marketinde bu ürün 265 liradan satışa sunuluyor. Aynı markalı birçok üründe bu durumun yaşanması ise vatandaşların sosyal medya üzerinden tepki göstermesine neden oldu. Tüketiciler sosyal medyada “Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur” sözleri sarf edildi.

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FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN PARA KAZANAMAYACAK

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, Market Fiyatı sitesinin önemli olduğunu ifade ederek, sistemin tüketiciyi koruduğunu ve yararlı bir uygulama olduğunu kaydetti.
Ağaoğlu, "İhtiyaç duyduğu ürünün hangi mağazada ne fiyatla satıldığını tespit eden tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar, böylelikle yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmeler önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacak” dedi.

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FİYAT KONTROLÜ İÇİN TAVSİYE VERDİ

Bilinçli tüketicilerin bu sitede bulunan ürünleri takip etmesi gerektiğinin altını çizerek şu cümleleri sarf etti:
“Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında ‘eşit fiyat’ ya da ‘fahiş fiyat’ görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin. Bir markette aynı ürün iki kat fiyat farkı ile satılıyor. Aynı semt hatta aynı caddede… Bu kabul edilebilir değil. Bu sebeple ürünlerin üzerine mutlaka ‘tavsiye edilen satış fiyatı’ ibaresi konulmalı. Böylece marketler arasındaki fiyat farkları ortadan kalkacaktır. Şayet bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir”

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı market fiyat
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