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Fahiş fiyat uygulayanlar yandı! İş yeri kapatılmasından milyonluk cezalara... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.05.2024 10:56
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Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni kanun, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Mal veya hizmet satış fiyatlarındaki fahiş artışlar için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Fahiş fiyat uygulayanlar yandı! İş yeri kapatılmasından milyonluk cezalara... Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Ticaret Bakanlığı, 3 defa aykırı hareket eden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatabilecek. Fahiş artışlar için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

100 bin TL'DEN 1 MİLYON TL'YE KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasayla, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan düzenlemeyle, bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılaması halinde, her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanması hüküm altına alındı.

Bu işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinde her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

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3 DEFA AYKIRI HAREKET EDENİN 6 GÜNE KADAR İŞLETME KAPATILACAK

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatabilecek.

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ŞİRKETLERE SERMAYE ARTIRIMI

Yasa kapsamında, sermaye yeterliliği en az sermaye tutarının altında kalan AŞ ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine intibak sağlamaları gerekiyor. Bu intibakı sağlamayan şirketler infisah etmiş sayılacak ve kanunda öngörülen tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicili kaydının terkinini sağlayacaklar. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilecek.

Çıkarılmış sermayesi en az 250 bin TL olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan AŞ'ler başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL'ye yükseltmemeleri halinde bu sistemden çıkmış sayılacak.

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI

Yasaya göre, ürün ihtisas borsasının veya ürün ihtisas borsası tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, tesis edecekleri limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak.

Bu garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Teminatlar ve garanti fonundaki varlıklar tevdi amaçları dışında kullanılamayacak, üçüncü kişilere devredilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

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TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK PARA CEZALARI

Yasa kapsamında, bir malı süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL'ye, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL'den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1.1 milyon TL, hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin TL idari para cezasına hükmedilecek. Yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

(Reuters)


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Ceza Fahiş fiyat
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