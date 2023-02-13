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Deprem bölgesine yardıma gidiyorlardı: Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

13.02.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremin ardından fahiş fiyata geçit verilmeyeceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı flaş bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlık deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verildiğini duyurdu.

Deprem bölgesine yardıma gidiyorlardı: Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Deprem bölgesi üzerindeki yol kenarlarında bulunan bazı dinleme tesislerinde 70 TL’ye çorba, 40 TL’le bisküvi satıldığını görüntüler dün sosyal medyada yer almıştı. Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından bölgeye giden güzergah üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin depremden sonra fahiş fiyat artışı yaptığını tespit etti. Tespit sonucu işletmeye 1 milyon 860 bin TL idari para cezası verildi.

ŞİKAYET SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Sosyal medyada yer alan görüntüler ve gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak harekete geçen bakanlığın açıklamasında, "Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir” denildi.


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deprem

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