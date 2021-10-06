FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fahiş fiyata karşı bir yeni adım: Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Fahiş fiyata karşı bir yeni adım: Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

06.10.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu ise alışveriş yaptığı kooperatif marketin çıkışında, kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha fazla çeşit ve ürün ulaştırılacağını söylemişti. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, açıklama yaparak marketlerin üstleneceği rolü önemsediklerini belirtti. Öte yandan zincir marketlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için kırtasiye ve kozmetik gibi ürünlerin satılmasının yasaklanacağı belirtildi.

Fahiş fiyata karşı bir yeni adım: Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Fahiş fiyatın önüne geçmek için kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında konuşan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin üstleneceği rolü önemsediklerini ancak bugüne kadar yeterli şubeleşme ağı oluşturulmadığı için üreticinin de tüketicinin de derdine derman olmadığını söyledi. Öte yandan süpermarketlerin raflarında bazı ürünlere yer veremeyeceği belirtildi.

ARTIK SATAMAYACAKLAR

Fahiş fiyat ve bazı marketlerin pahalı gıda politikalarına karşı alınan önlemlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemeye göre, vatandaşa daha ucuz ürün satmak için otoyol kenarlarına yeni zincir marketler açılacak. Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

2017 YILINDA AÇILMIŞTI

Çiftçilerin ürünlerini kaliteli ve uygun fiyatlar ile doğrudan tüketicilere ulaştırmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ilk şubesini 2017 yılında açtı. Gıda ürünleri fiyatlarının dengelemesinde önemli rol oynaması beklenen kooperatif marketler 500 mağaza hedefine ise ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta sonu ise alışveriş yaptığı kooperatif marketin çıkışında, kooperatife bağlı market sayısının artırılacağını, vatandaşa daha fazla çeşit ve ürün ulaştırılacağını söyledi.

Yeterli şube olmayınca, mal sirkülasyonu ve lojistik desteği de gelişemeyen kooperatif marketleri üreticinin de tüketicinin de derdine derman olamadı.

"ARACIYI DEVREDEN ÇIKARMAK TÜKETİCİYE FAYDA SAĞLAR"

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, konuyla ilgili İHA'ya açıklama yaptı. Çiftçiden ürünün alınarak direk tüketiciye ulaştırılması gerektiğini vurgulayan İncefikir, “Çiftçinin elinde ürün kaldığı zaman zaten bir tarafta mağdur olan birisi var demektir. Onu mağdur etmemek gerekir. Sistemli, planlı olarak gidersek Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin bu anlamda üstleneceği rolü önemsiyoruz. Ancak sadece bir yerde kalıp küçük, spot bir şekilde kalması yanlış olur. Daha yaygın, geniş bir şekilde üreticiden son markete kadar kooperatifin olması çok önemli. Aracıyı devreden çıkarmak, aradaki maliyetleri kaldırarak tüketiciye çok uygun fiyata ürün vermeyi sağlar” diye konuştu.

"MARKET ZİNCİRLERİNİN HIZLA ÇOĞALMASI GEREK"

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yanı sıra yerel yönetimlerinde market açması gerektiğini savunan İncefikir, daha sonra şunları söyledi;

“Sadece Tarım Kredi Kooperatif Marketleri değil, devletin kendi organizasyonuyla veya yerel yönetimler aracılığıyla bu tip marketler açması gerekir. Aracıları, tedarikçileri ve hali dışlayarak direk bunu yapabilir. Biz eskiden bahçeden ürünümüzü toplar, kamyona balık sırtı yükler ve İstanbul’a götürür pazarda tüketiciye sunardık. Bu anlamda Tarım Kredi Kooperatif Marketleri veya yerel yönetimlere bağlı market zincirlerinin hızla çoğalması gerekiyor. Akılcı, bilimsel, matematiksel bir şekilde denetleyerek tüketiciye bunu en uygun şekilde vermek lazım.”

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, marketlerin kurulmasının geç kalındığını da aktararak, “Eğer Tarım Kredi Kooperatifi’nin market açmak gibi bir işlevi varsa bana göre dünyanın en geç kalınmış şeyi budur. Neredeydiler bu zamana kadar anlamıyorum. Tarım Kredi Kooperatifi’nin bu rolü üstlenmesi çok geç kalınmış bir durum” ifadelerini kullandı.

Bankada hesabı olanlar dikkat! Emsal karar alındı, o ücret alınmayacakBankada hesabı olanlar dikkat! Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk, Floki'yi paylaştı! Bitcoin 50 bin doları geçtiElon Musk, Floki'yi paylaştı! Bitcoin 50 bin doları geçti
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Merakla bekleniyordu! Hesaplara yattıMerakla bekleniyordu! Hesaplara yattı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

750 bin liraya kadar destek verilecek! Bugün başlıyor

750 bin liraya kadar destek verilecek! Bugün başlıyor

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.