Fahiş fiyatla mücadele için 3 bakanlık harekete geçti! Denetimler başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile sebze ve meyve halinde geniş çaplı bir denetim yapıldı.

Denetime Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğünden 70 gıda denetçisi, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünden 20 gelir uzmanı ve Ticaret İl Müdürlüğünden 8 denetim görevlisi olmak üzere toplam 98 personel katıldı.

7Patates ve soğan fiyatlarında oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek ve gıda sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde faaliyette bulunan patates ve soğan komisyon evlerinde yapılan denetimde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına uyum, depolama şartları ve genel temizlik konularında denetim gerçekleştirdi.

İŞ YERLERİ İÇİN İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hijyen konusunda yetersizliği tespit edilen iş yerleri hakkında idari süreç başlatıldı. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim ve Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri ise stok kontrolü, fatura, sevk ve taşıma irsaliyesi konularında denetim yaptı. Fatura, sevk ve taşıma irsaliyesi düzenlemediği tespit edilen iş yerlerine Vergi Usul Kanunu’na göre cezai işlem uygulandı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de alış satış fiyatları yönünden denetim gerçekleştirdi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, patates ve soğanda geçmiş yıllarda çok ciddi spekülasyonlar yapıldığını ve bunun da fiyatlarda suni artışa neden olduğunu belirterek, “Bakanlığımız talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de üreticilerimizin korunmasına, tüketicilerimizin sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir” dedi.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





