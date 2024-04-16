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Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem! Düğmeye basıldı! Katlamalı cezalarda 'enflasyon' detayı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.04.2024 09:40
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Fahiş fiyatla mücadele için düğmeye basıldı. Yeni düzenleme için taslak çalışması başladı. Fahiş fiyatlara katlamalı cezalar gelmesi masada. Cezaların her yıl enflasyon veya yeniden değerleme oranında artırılması tartışılıyor.

Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem! Düğmeye basıldı! Katlamalı cezalarda 'enflasyon' detayı!

Hükümetten fahiş fiyatlarla mücadele için yeni taslak çalışması geldi. AK Parti hukukçuları, fahiş fiyatlara uygulanan cezaların caydırıcı olmadığı tespitini yaparak yeni düzenleme için kolları sıvadı. Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun’da yapılacak değişiklikle, haksız fiyat uygulamaları konusunda tüm cezalar yeniden belirlenecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, cezaların her yıl enflasyon veya yeniden değerleme oranında artırılması tartışılıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin hukukçuları ile Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat cezalarının düşük kalmasının, fırsatçıları cesaretlendirdiği gerekçesiyle yeni bir taslak çalışması başlattı.

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AK Partili hukukçular, fahiş fiyatlarla ilgili idari para cezasının 350 bin lira seviyesinde olduğunu hatırlattı.

“BU CEZAYI KATLAMALI BİR ŞEKİLDE ARTIRACAĞIZ"

AK Parti’nin hukukçular şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu cezayı katlamalı bir şekilde artıracağız. Bunun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki inşaat malzemeleri için yaptık. Şu anda deprem bölgesindeki yapım işlerinde kullanılan malzemelere yönelik fahiş fiyat cezaları 3,5 milyon liraya kadar uygulanabiliyor. Benzer bir sistemi tüm Türkiye’de yapacağız."

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"Cezayı göze alıp, yasanın sürekli ihlal edildiğini gördük. Her seferinde ceza düşük diye fahiş fiyat uygulamalarına devam ediliyor. Yapılacak düzenleme ile bu cezalar caydırıcı hâle gelecek. Meydanı bu fırsatçılara bırakmayacağız."

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"HER ALANDA CEZALAR ARTACAK"

Ürünün çıkış fiyatı ile marketler veya pazarlardaki satış fiyatları arasındaki makas çok açılmış durumda. Sadece zincir marketlerde değil her alanda cezalar artacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca daha yüksek cezalar kesilecek. Daha caydırıcı bir ceza sistemi kurulacak”

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Fahiş fiyat para cezası
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