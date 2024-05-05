Fahiş fiyatlardan sonra şimdi de servis ücreti tartışması! Yüzde 20 uygulayan bile var! Uzmanlar uyardı: Bu yöntemle paranızı geri alabilirsiniz

Restoran ve kafelerde hesaplara servis ücretleri de eklenmeye başladı. Yüzde 10 ile yüzde 20 arasında oranlar değişirken uygulamaya destek verenler de karşı çıkanlar da var. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı hesaba eklenen servis ücretinin yasal bir uygulama olmadığının altını çizdi, ödenen ücretin geri alınması için yapılması gerekenleri anlattı.

Bazı kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar eleştirilirken şimdi de servis ücreti tartışması başladı. Bazı restoranlar hesabın içine ayrı bir kalem açıp servis ücreti eklemeye başladı.

"YASAYA AYKIRI"

Show Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı, "Bu yasaya aykırı haksız bir işlemdir. Özellikle lüks kafe ve restoranlarda yüzde 20'ye varan bir tutar ilave edilmekte." değerlendirmesini yaptı.

"GARSONLARA GİDERSE O PARA GÖNÜL RAHATLIĞIYLA VERMEK İSTERİM"

Uygulamaya ilişkin bir kişi, "Garsonlara giderse o para gönül rahatlığıyla vermek isterim. İşletme sahipleri kendilerine alacaksa hiç vermeyelim daha iyi" dedi.

BU YÖNTEMLE PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Uzmanlar uyarıyor. Servis ücreti ödemek istemiyorsanız buna itirazın yolu açık. Mücahit Saraçlı, "İşletmenin adını, fiş numarasını bildirdiklerinde idari para cezalarını uygulayacaklardır. Ödemiş oldukları rakamı geri alma hakkına sahipler" dedi.







