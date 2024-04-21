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Fahiş fiyatlarla mücadele mesaisi! Meclis'e geliyor... İşletmelere kapatma yaptırımı gündemde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 11:51
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Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel oturumun düzenleneceği Meclis'te gözler Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerde. Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında işletmelere ağır yaptırımlar düzenlenmesi gündemde.

Fahiş fiyatlarla mücadele mesaisi! Meclis'e geliyor... İşletmelere kapatma yaptırımı gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi beklenen önemli yasa tekliflerinde biri de Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler. Ticaret Bakanlığı'nın market, kafe ve restoranlara dair denetimleri ve para cezaları yetersiz kaldı. Vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle bu hafta sonu restoran-kafe boykotuna katıldı. Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni düzenlemelerle ağır yaptırımların gelmesi bekleniyor.

meclis

Haber Global'de yer alan habere göre, yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

ENERJİ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

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İşletme denetim Fahiş fiyat kapatma meclis
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