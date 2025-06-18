Fahiş kira artışları Aile Sağlığı Merkezleri'ni de vurdu! Birer birer kapanmaya başladı... "Ödenekler kirayı karşılayamaz hale geldi"

Fahiş kira artışları Türkiye'deki en önemli gündemlerden biri. Kiracılar fahiş artışlar nedeniyle zorluklarla karşılaşırken, bu durum Aile Sağlık Merkezleri'ni de vurdu.

AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ'NDE KİRA KRİZİ

Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı ödenekle işletilen Aile Sağlığı Merkezleri kira kriziyle karşı karşıya kaldı. Verilen ödenekle birlikte Aile Sağlığı Merkezleri’nin tüm sorumluluğunu da aile hekimleri üstleniyor. Maddi konulardaki tüm planlamalar da aile hekimleri tarafından yapılıyor.

"BİZE ÖDENEN ÖDENEKLER KİRA ÖDENEĞİNİ KARŞILAYAMAZ HALE GELDİ"

Ekol TV muhabiri Şeyma Kan'a konuşan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç fahiş kira fiyatlarına ilişkin, "Kiramızı ödeyebilmemiz için bize ödenen bir ödenek var. Bu ödeneğe gelen zamlar maalesef ki memur maaşına endeksli. Ama takdir edersiniz ki İstanbul’da kiralar son 3-4 yılda 3-4 katına çıktı. Bize ödenen ödenekler kira ödeneğini karşılayamaz hale geldi" sözlerini kullandı.

"ŞİMDİ 90 BİN LİRALARA ÇIKTI"

Fahiş fiyat artışları karşısında işleyemez duruma gelen Aile Sağlık Merkezleri ise kapatılmak zorunda kalıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Emrah Kırımlı da konuyla ilgili olarak, "20 bin lira kira öderken aile hekimleri, şimdi 90 bin liralara çıktı. Sadece kira değil; elektriği, suyu, temizliği, tıbbi malzemeleri, personellerin ücreti aile hekimlerinin sırtında" ifadelerini kullandı.