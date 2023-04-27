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Fahiş kira artışlarına karşı yeni formül! İki bakanlık düğmeye bastı: Bölgesel kira artışı geliyor

27.04.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kira artışları Türkiye'nin gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Adalet Bakanı Bozdağ, kira artışları ile ilgili yaptığı açıklamasında kira artışlarıyla ilgili 3 alternatiflerinin olduğunu açıklamıştı. Fahiş kiralara çözümle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı sorunun çözümü için düğmeye bastı. Fahiş kiralara karşı bölgesel artış çözümü üzerinde duruluyor. İşte o yeni formülün detayları...

Fahiş kira artışlarına karşı yeni formül! İki bakanlık düğmeye bastı: Bölgesel kira artışı geliyor

Bir süredir fahiş kira artışına hapis cezası verilmesi gündemde. İki bakanlık sorunun çözümü için düğmeye bastı. Kira tartışmasına kalıcı çözüm için bölgesel kira artışı üzerinde duruluyor. İşte o yeni formülün detayları...

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KİRA ARTIŞLARI MERCEK ALTINA ALINDI! YENİ UYGULAMA YOLDA

Milyonlar yeni kira düzenlemesini merak ederken iki bakanlık düğmeye bastı, ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Kira artışına bölgesel sınırlama gündemde. Kirada yüzde 25'lik zam sınırının uzatılması gündemdeyken kalıcı çözümler için de çalışmalar yapılıyor. Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, geçmişten bugüne Türkiye'de bölge bölge ortalama kira artışlarını mercek altına aldı. Geçen seneye kadar kira artışı TÜFE'ye göre hesaplanıyordu ama fahiş kira artışları kiraya yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Uygulama 1 Temmuz'da sona eriyor. Bölgesel artışta ise hedeflenen her bölgenin her şehrin tavan artışının belirlenmesi.

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7 BÖLGENİN ENFLASYONU KENDİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Show Haber'in haberine göre bölgesel kira artışı formülüne göre Türkiye'nin 7 bölgesinin enflasyonu kendi içinde değerlendirilecek ve buna göre kira artışına bir sınır çizilecek. İki bakanlığın yaptığı araştırma yakında tamamlanacak. Yüksek kiraya bölgesel artış çözüm olacak mı bunu da zaman gösterecek.

BAKAN BOZDAĞ: 3 ALTERNATİF HAZIRLADIK

Geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yüzde 25'lik sınırlamanın süresinin uzatılacağını belirterek "Bir yaptırım getirme söz konusu" demişti.

Hapis cezasının da gündemde olduğunu açıklayan Bozdağ, "Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık" açıklamasını yapmıştı.

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Adalet Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Kira

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