Son dakika | Fahiş kira artışına yaptırım yolda! "3 alternatif var" diyerek duyurdu: Süresi uzatılacak mı? Hapis cezası...

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA 3 ALTERNATİF

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Bozdağ "Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. FAHİŞ KİRA artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık" açıklamasını yaptı.

HAZİRANDA KABUL EDİLMİŞTİ

Konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum düzenlemenin biteceği öngörülen 1 Temmuz tarihinden sonra da uzatılacağını söylemişti.

Kira artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayı enflasyon rakamları sonrasında Nisan ayı için kira artış oranının yüzde 70'in üzerine yükseldiği görüldü. Konutlarda yüzde 25 sınırı olduğu için bu oran geçerli değil ancak iş yeri kiralarını belirlemede hala 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınıyor.

(AA)

