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Fahiş kiranın önüne nasıl geçilecek? Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: ‘TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz’

28.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut kiralarındaki fahiş artışa karşı atılacak adımı açıkladı. "Kanun ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz" diyen Bakan Kurum, "TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fahiş kiranın önüne nasıl geçilecek? Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: ‘TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz’

Konutta satılık ve kiralık ev tartışmaları sürerken, fiyatları aşağı çekecek hamleler art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak konut satışları için 0,89 ve 0,99 konut kredi faizi desteğini içeren 3 aşamalı paketin ardından, fahiş kiralar için de harekete geçildi. Yakın bir zamanda detayları açıklanacak yeni düzenleme ile kira fiyatlarının normalleşme sürecine girmesi bekleniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların gündemindeki konuyla alakalı en çok merak edilen soruları CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’e yanıtladı. İşte Murat Kurum’un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları…

KİRALARDAKİ ARTIŞ NASIL ÖNLENECEK?

Tüm dünyada pandemi süreciyle birlikte bozulan bir tedarik zinciri var. Bir taraftan da Ukrayna- Rusya kriziyle bir enerji krizi var. Tedarik zinciri bu nedenle bozuldu. İnşaat ve gıda sektöründe zorluklar yaşanıyor. Turizmcilerimiz iş yapamadı. Onlara gerekli desteği yaptık. Asgari üretin güncellenmesi noktasında aynı desteği sağladık. Vatandaşımıza destek vermeye devam edeceğiz. Kira düzenlemesi konusunda gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Gelen talep üzerine yeni bir kredi paketi açıklandı. Konut maliyetini aşağı çekecek düzenlemeler yapıyoruz.

"EVİ OLMAYANLAR KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAK"

TOKİ 2002 yılına 75 bin konut üretmiş bizde 2002 yılından bu yana 1 milyon 137 bin konut üretmişiz. Bunu da bugün açıklayalım sanayi tesisleri açacağız. Ayrıca Ankara'da Gölbaşı'nda da konut yapacağız. Kiranın da altında taksitle ev sahibi olacak vatandaşlarımız. Evi olmayanlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Vatandaşlarımıza arsa tesisi yapacağız.

FAHİŞ KİRA KONUSU

Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlarımız var. Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kanun bunu tarif ediyor. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Bir de güncelleme konusuna gelirsek, her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir.

"TÜFE RAKAMLARININ ALTINDA BİR DÜZENLEMEYİ ÇALIŞIYORUZ"

Bu duruma uymayan kira sözleşmeleri aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Bu kanuna uymuyor, net. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler. Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek. TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz.

KAMU MÜTEAHHİTLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kamu müteahhitleriyle ilgili 2 düzenleme yaptık. 1 ay önce tasfiye ve ilave fiyat farkı verilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Hem ilave süre uzatımı hem de ilave fiyat farkı alabiliyorlar. Biz yakın süreci takip ediyoruz. Biz hiçbir girişimcimizin mağdur olmasını istemeyiz. Sürece ilişkin farklı bir durum söz konusu olursa desteklerimiz devam eder.

"ÇEVREYE ZARAR VERECEK HİÇBİR ATIĞI GETİREMEZSİNİZ"

Atık ithalatı ülkemizde çevre kanununa göre yapılır. Atık ithalatı yapacak firmalar bakanlığımıza başvurur ve çevre konunu çerçevesinde doğaya zarar vermeyecek şekilde bu kurumlara akreditasyon verilir. Sürekli kontrol edilen bir alandır. Çevre kanununa uymayan, bu noktada açıkçası çevreye zarar verecek hiçbir ithalatı getiremez. Buradaki amaç nedir; iklim değişiyor diyoruz. Dünyaya hepimiz sahip çıkmamız gerekir diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 2053 vizyonumuzu açıklayacak, hedefleri belirleyecek. Yeşil kalkınma diyoruz, döngüsel ekonomi diyoruz. Bu ağaçlarımızı, metalleri, demiri, her şeyi yeniden dönüştürmek zorundayız.

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Bu noktada biz son yıllarda giderek gelişen bir altyapıya sahibiz. Karışık atık getiremezsiniz. 2021'de 12 milyon 700 bin ton metal gelmiş. Müteahhitler malzemeler konusunda sıkıntı çekiyor diyorsunuz. Bu maddeler eritilmiş ve yeniden kullanılmış. Geri dönüşümü olmayan bir şey gelemez, yasak. Geri dönüştürülebilenler getiriliyor ki buna bir sınır koyduk. 685 bin ton plastik gelmiş. Bu plastikler bahçe sulamalarında kullandığımız dönüştürülmüş plastikler."

SALDA GÖLÜ TARTIŞMASI

Biz projeye başlamada önce gölün kıyısına kadar araçların park ettiği görüntüleri de gösterdik. Kıyıdaki çöpleri, barakaları gösterdik. Sizler, Sayın Emine Erdoğan hanımefendi bizim sevincimize ortak oldunuz. Gelinen süreçte biz projenin büyük bir kısmını tamamladık. Salda Gölü'nün kıyısına artık araçlar gelmiyor. 2 kilometre ileride araçlarını park ediyor vatandaşlarımız. NASA'daki görüntülere benzeyen kumsalımızı, gölümüzü koruyoruz.

"BEYAZ ADALAR KISMINA GİRMEYİ YASAKLADIK"

Daha öncesinde atık su bırakılıyordu. Beyaz adalar kısmına girmeyi yasakladık. Halk plajı olan kısımda da tamamen ahşap, oradaki yerel halkımızın, vatandaşlarımız için yer yaptık. Ürünlerini vatandaşlarımıza satıyorlar, biz bu projeyi yapmaktan çok mutluyuz. 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; gitsinler Salda Gölü'nü görsünler. Biz 44 kilometre göl yüzeyi vardı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 7 kat artırdık.

"SIFIR ATIK ANLAYIŞININ YAYGINLAŞMASINI SAĞLIYORUZ"

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bu projeyi himayeleri altına aldılar. Sıfır atık anlayışının yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Çok önemli bir proje ama maalesef bunu söylemek istiyorum; akla, hayale, hukuka, insanlığa sığmayacak ithamlarla da karşı karşıya kalıyor. Sahte gündemlerle bizim dünyada ödül almış projemize ilişkin iftiralarla, söylemlerle...

Biz depozito sistemini hayata geçiriyoruz. Çevre ve doğa temizliğini yapabilmek, süreçleri takip edebilmek için çevre ajansımızı kurduk. Çevre ajansı yönetmeliklerle kurulan sanki Emine Erdoğan hanımefendinin şirketiymiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir insan hakkı var burada. TBMM onayıyla kurulmuş, kanunla oluşturulmuş, çevreye ilişkin yapacakları net bir şekilde belirlenmiş...

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

Atatürk Havalimanı'nda doğu batı yönündeki pist kalıyor. Diğer piste ise bir millet bahçesi yapıyoruz. Tek pist devam edecek. Afet zamanında hizmet verecek. Kargo uçuşları yapılmayacak. Terminallerin hepsi kalacak. Bu binaları restore ederek fuar alanına çevireceğiz. Robotik alanlar oluşturacağız. Çocuklar gelip deneyler yapacak. Konut imarına kesinlikle açılmayacak. Hangarlar korunacak."


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