Faiz düşerse dolar, altın, borsa ve Bitcoin ne olur? Yükselir mi? İndirim kapıda gözler Merkez Bankası'nda '26 Aralık' tarihi ipucu!

Faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi, piyasalar indirim beklentisini satın almaya başladı. 2024'ün son faiz kararı için kritik haftaya girildi. Herkes Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceğini merak ederken; yılın son faiz kararı sonrası altının, doların, borsanın tepkisi de yakından takip edilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Yurt içi piyasalarda gözler artık tamamen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişken; TCMB, yılın son faiz kararını Perşembe günü saat 14:00'de açıklayacak.

26 ARALIK TARİHİ 'İPUCU': FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR!

Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında uzun zamandır sabit tuttuğu faizi indirmesi bekleniyor. Kulislerde Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Aralık toplantısında 150 baz puan faiz indirimine gideceği konuşuluyor.

FAİZ DÜŞERSE DOLAR VE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Piyasalar şimdiden faiz indirimi beklentisini satın almaya başlarken, yatırımcıların aklında ise aynı sorular var: "Faiz düşerse dolar ve altın yükselir mi? Faiz indirimden borsa ve Bitcoin nasıl etkilenir?"

FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLİRSE...

Herhangi bir sürpriz olmazsa ve Merkez Bankası faiz indirimine giderse dolar, gram altın ve borsa da bir yükseliş söz konusu olabilir.

"DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİM YÜKSELİŞ YÖNLÜ"

tv100'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurlarında bir artış beklediğini belirtirken "Döviz kurlarında genel beklentim yükseliş yönlü olduğundan, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. TCMB'nin faiz kararı agresif yükselişe neden olmaz ancak yükseliş trendini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NE OLUR?

Gram altında ise bir alım fırsatı olduğunu değerlendiren Memiş, "3 bin liranın altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim." dedi.

BORSADA "TEPKİ ALIMI" İDDİASI

Borsada da özellikle TL bazlı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret eden Memiş "Bu hafta tepki alımı gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BITCOIN İÇİN 2025 TAHMİNİ

Gümüşü de ucuz gördüğünü söyleyen Memiş, Bitcoin için ise "2025'de genel trend yükseliş yönlü. Ancak sağlıklı düzeltmeler yapmadığını belirtmek isterim." dedi.