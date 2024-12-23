Faiz düşerse dolar, altın, borsa ve Bitcoin ne olur? Yükselir mi? İndirim kapıda gözler Merkez Bankası'nda '26 Aralık' tarihi ipucu!

Faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi, piyasalar indirim beklentisini satın almaya başladı. 2024'ün son faiz kararı için kritik haftaya girildi. Herkes Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceğini merak ederken; yılın son faiz kararı sonrası altının, doların, borsanın tepkisi de yakından takip edilecek.
Yurt içi piyasalarda gözler artık tamamen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişken; TCMB, yılın son faiz kararını Perşembe günü saat 14:00'de açıklayacak.
Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında uzun zamandır sabit tuttuğu faizi indirmesi bekleniyor. Kulislerde Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Aralık toplantısında 150 baz puan faiz indirimine gideceği konuşuluyor.
Piyasalar şimdiden faiz indirimi beklentisini satın almaya başlarken, yatırımcıların aklında ise aynı sorular var: "Faiz düşerse dolar ve altın yükselir mi? Faiz indirimden borsa ve Bitcoin nasıl etkilenir?"
Herhangi bir sürpriz olmazsa ve Merkez Bankası faiz indirimine giderse dolar, gram altın ve borsa da bir yükseliş söz konusu olabilir.
tv100'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurlarında bir artış beklediğini belirtirken "Döviz kurlarında genel beklentim yükseliş yönlü olduğundan, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. TCMB'nin faiz kararı agresif yükselişe neden olmaz ancak yükseliş trendini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.
Gram altında ise bir alım fırsatı olduğunu değerlendiren Memiş, "3 bin liranın altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim." dedi.
Borsada da özellikle TL bazlı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret eden Memiş "Bu hafta tepki alımı gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Gümüşü de ucuz gördüğünü söyleyen Memiş, Bitcoin için ise "2025'de genel trend yükseliş yönlü. Ancak sağlıklı düzeltmeler yapmadığını belirtmek isterim." dedi.
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