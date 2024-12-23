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Faiz düşerse dolar, altın, borsa ve Bitcoin ne olur? Yükselir mi? İndirim kapıda gözler Merkez Bankası'nda '26 Aralık' tarihi ipucu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.12.2024 14:40
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Faiz indirimi beklentisi piyasaları kilitledi. Tüm gözler 2024 yılının son faiz kararı için Merkez Bankası'na çevrilirken, yatırımcılar "Faiz düşerse dolar ve altın yükselir mi? Faiz indirimden borsa ve Bitcoin nasıl etkilenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. 26 Aralık'ta faiz indirimi olup olmayacağı merak edilirken, kararın perşembe günü açıklanacak olması 'ipucu' olarak nitelendirildi. Peki piyasalar olası faiz indirimine nasıl tepki verecek? İşte detaylar...

Faiz düşerse dolar, altın, borsa ve Bitcoin ne olur? Yükselir mi? İndirim kapıda gözler Merkez Bankası'nda '26 Aralık' tarihi ipucu!

Faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi, piyasalar indirim beklentisini satın almaya başladı. 2024'ün son faiz kararı için kritik haftaya girildi. Herkes Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidip gitmeyeceğini merak ederken; yılın son faiz kararı sonrası altının, doların, borsanın tepkisi de yakından takip edilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Yurt içi piyasalarda gözler artık tamamen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişken; TCMB, yılın son faiz kararını Perşembe günü saat 14:00'de açıklayacak.

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26 ARALIK TARİHİ 'İPUCU': FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR!

Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında uzun zamandır sabit tuttuğu faizi indirmesi bekleniyor. Kulislerde Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Aralık toplantısında 150 baz puan faiz indirimine gideceği konuşuluyor.

FAİZ DÜŞERSE DOLAR VE ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Piyasalar şimdiden faiz indirimi beklentisini satın almaya başlarken, yatırımcıların aklında ise aynı sorular var: "Faiz düşerse dolar ve altın yükselir mi? Faiz indirimden borsa ve Bitcoin nasıl etkilenir?"

dolar altın

FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLİRSE...

Herhangi bir sürpriz olmazsa ve Merkez Bankası faiz indirimine giderse dolar, gram altın ve borsa da bir yükseliş söz konusu olabilir.

"DÖVİZ KURLARINDA BEKLENTİM YÜKSELİŞ YÖNLÜ"

tv100'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş döviz kurlarında bir artış beklediğini belirtirken "Döviz kurlarında genel beklentim yükseliş yönlü olduğundan, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. TCMB'nin faiz kararı agresif yükselişe neden olmaz ancak yükseliş trendini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

DOLAR

GRAM ALTIN NE OLUR?

Gram altında ise bir alım fırsatı olduğunu değerlendiren Memiş, "3 bin liranın altına sarkmaları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim." dedi.

GRAM ALTIN

BORSADA "TEPKİ ALIMI" İDDİASI

Borsada da özellikle TL bazlı bir yükseliş yaşanabileceğine işaret eden Memiş "Bu hafta tepki alımı gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BIST

BITCOIN İÇİN 2025 TAHMİNİ

Gümüşü de ucuz gördüğünü söyleyen Memiş, Bitcoin için ise "2025'de genel trend yükseliş yönlü. Ancak sağlıklı düzeltmeler yapmadığını belirtmek isterim." dedi.

BITCOIN

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.963,02
2.963,29
% -0.17
15:20
Ons Altın / TL
92.072,82
92.095,06
% -0.26
15:35
Ons Altın / USD
2.614,55
2.614,89
% -0.31
15:35
Çeyrek Altın
4.740,83
4.844,98
% -0.17
15:20
Yarım Altın
9.452,02
9.689,95
% -0.17
15:20
Ziynet Altın
18.963,30
19.320,64
% -0.17
15:20
Cumhuriyet Altını
19.949,00
20.251,00
% -0.37
14:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın bitcoin Altın faiz borsa dolar Merkez Bankası
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