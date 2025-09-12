Faiz düştü, ekranlar yeşile döndü! Altın, dolar, euro... Yönler yukarı doğru çevrildi (12 Eylül son durum)

Merkez Bankası'nın 250 bin baz puanlık indirim kararı sonrası politika faizi yüzde 43'ten yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Piyasaların beklentisinin biraz üstünde gelen indirim kararı sonrası gözler dolar, altın ve eurodaki son duruma çevrildi.

YÖNLERİNİ YUKARI ÇEVİRDİLER

Makro ekonomik alanda yaşanan gelişmelerin ve FED'in faiz indirimi beklentisiyle dolar, euro ve altın yönünü yukarı çevirdi. 12 Eylül 2025 Cuma haftanın son işlem gününde ekranlar 'yeşil' olarak açıldı.

DOLAR KURU KAÇ TL OLDU?

Dünü 41,26 seviyesinde tamamlayan Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla 41,36 seviyesinde işlem görüyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL 48,60 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Son günlerdeki yükselişiyle yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Altının onsu dünü 3 bin 634 dolardan kapattıktan sonra yeni günde 3 bin 648 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Dünü 4 bin 828 liradan kapatan gram altın, yeni günde sabah seansında 4 bin 857 lirada bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Uzmanlar, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde piyasalardaki hareketliliğin daha da devam edebileceğini söylüyor.