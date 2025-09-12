FİNANS

Faiz düştü, ekranlar yeşile döndü! Altın, dolar, euro... Yönler yukarı doğru çevrildi (12 Eylül son durum)

Faiz indirimi kararı sonrası piyasalar hareketlendi. Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık indirimi sonrası altın, dolar ve euro yönünü yukarıya çevirdi. 12 Eylül cuma Haftanın son gününe dolar, altın ve euronun nasıl başladığını merak eden yatırımcılar, "Piyasada son durum ne? Altın, dolar ve euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki yükseliş devam edecek mi? İşte piyasalardaki son durum...

Devrim Karadağ

Merkez Bankası'nın 250 bin baz puanlık indirim kararı sonrası politika faizi yüzde 43'ten yüzde 40,50 seviyesine çekildi. Piyasaların beklentisinin biraz üstünde gelen indirim kararı sonrası gözler dolar, altın ve eurodaki son duruma çevrildi.

YÖNLERİNİ YUKARI ÇEVİRDİLER

Makro ekonomik alanda yaşanan gelişmelerin ve FED'in faiz indirimi beklentisiyle dolar, euro ve altın yönünü yukarı çevirdi. 12 Eylül 2025 Cuma haftanın son işlem gününde ekranlar 'yeşil' olarak açıldı.

DOLAR KURU KAÇ TL OLDU?

Dünü 41,26 seviyesinde tamamlayan Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla 41,36 seviyesinde işlem görüyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL 48,60 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Son günlerdeki yükselişiyle yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Altının onsu dünü 3 bin 634 dolardan kapattıktan sonra yeni günde 3 bin 648 dolarda bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Dünü 4 bin 828 liradan kapatan gram altın, yeni günde sabah seansında 4 bin 857 lirada bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Uzmanlar, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde piyasalardaki hareketliliğin daha da devam edebileceğini söylüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,37
41,37
% 0.1
11:19
Euro
48,55
48,56
% -0.1
11:19
İngiliz Sterlini
56,05
56,06
% -0.35
11:19
Avustralya Doları
27,49
27,50
% -0.1
11:19
İsviçre Frangı
51,89
51,91
% -0.06
11:19
Rus Rublesi
0,48
0,49
% 0.13
11:10
Çin Yuanı
5,81
5,81
% 0.17
11:10
İsveç Kronu
4,43
4,43
% -0.3
11:19
Anahtar Kelimeler:
gram altın Euro Altın dolar Merkez Bankası
