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Faiz indirimi devam edecek mi? Enflasyon ne kadar olacak? Tarih vererek konuştu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 12:25
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Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecek mi? Enflasyonda düşüş devam edecek mi, yükselecek mi? Ekonomi gündeminin bu iki konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci, ekonomiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Faiz indirimi devam edecek mi? Enflasyon ne kadar olacak? Tarih vererek konuştu

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gelecek yeni kararlar araştırılıyor. Diğer yandan enflasyonla ilgili verilerin açıklanmasıyla beraber enflasyonun seyrine dair de yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci, bu iki önemli konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

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NTV canlı yayınında konuşan ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon tarafına baktığımızda genel olarak yılın son ayları Kasım ve Aralık piyasa tahmini beklentilerinin aşağısında gelir. Bunun da ana nedeni ücret artışlarına referans oluşturduğundan dolayı. Tabii buna bir de Merkez Bankası'nın sıkı para politikası eklendiği zaman da piyasada enflasyon tarafında bir sürpriz oldu. Şimdi artık 2025 yılındaki ana gündemimizde enflasyon olmaya devam edecek. Ocak ayında asgari ücret etkilerinden dolayı 1,5 bandında bir enflasyon gelmesi beklenebilir. Ama tabii bu sadece asgari ücret ve haksız bir şekilde fiyat artışlarına giden tüketici tarafındaki mal ve hizmet fiyatları oluyor. Bu noktada elektrik, doğalgaz başta olmak üzere temel enerji ve diğer ürünlere zam yapılmaması veyahut da fiyat durdurma noktası devreye gireceğinden dolayı hani Ocak ayında geçmiş dönemlere göre yaşadığımız o yüksek birikimli enflasyon etkisi göreceli daha düşük olacak. Peki, niye bu kadar fazla enflasyon konuşuyoruz iş dönüyor dolaşıyor 23 Ocak'taki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına geliyor.

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MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMLERİ

Enflasyon ne kadar düşük gelirse aylık bazda, yani bu da 1,5'u referans seviye olarak kabul edebiliriz. 1,5 ve aşağısında gelecek her enflasyon verisi aylık bazda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimini güçlendirecek. Ocak ayında kuvvetle muhtemel 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha gelecek Merkez Bankası'ndan. Bunun yol haritasını da şuradan takip edeceğiz; 17 Ocak Cuma günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. 72 tane reel sektör ve finans alanından katılımcıya enflasyonla alakalı, büyümeyle alakalı, döviz kuruyla alakalı, mevcut ay, gelecek ay, 12 ay ve 24 ay için tahminlerini yöneltiyorlar. Burada mevcut enflasyona ilişkin beklentilerde ne kadar gerileme olacak olursa o kadar da Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ihtimali artacak.

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Dolayısıyla önce 17 Ocak'taki bu piyasa katılımcıları anketini göreceğiz. 23 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı. Kuvvetli muhtemel orada 250 baz puanlık bir indirim. Daha sonra da yılın ilk enflasyon raporuyla yani 7 Şubat'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanı için bu enflasyon hareketlerine bağlı olarak nasıl bir para politikası izleyecek ve bu faiz indirimleri bir döngüye geçecek mi geçmeyecek mi bunun yol haritalarını takip ediyor olacağız.

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ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Oldukça zor bir denklem. Ama bu noktada şunu anlamak gerekiyor; şimdi biz geçmiş dönemlerde yani Covid sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası artı kur politikasına baktığımız zaman da beklenenden çok hızlı faiz indirimleri oldu ve yüksek de kura maruz kalındı. Bu enflasyonu tetiklemiş oldu.

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Kredi tarafına baktığımız zaman da ana yaklaşım şöyle; Merkez Bankası yüzde 50 sıkı para politikasıyla faizi uzunca bir süre devam etti tuttu, 250 baz puanlık indirim yaptı ama son 6 aylık dönemde hem Merkez Bankası hem de kamu erkinden gelen açıklamalarda faiz indirimi olsa bile bu faiz indirimi parasal gevşeme anlamına gelmeyecek şeklinde açıklama geliyor. Yani geçmiş dönemlerde bizim yaşadığımız bir faiz indirimi dönemi değil. Faiz indi hemen tüketici kredileri, morg kredileri veyahut da reel ekonomi tarafına bir patlama pozitif anlamda patlama etkisi yaratacak bir faiz indirimi unsuru değil. Çünkü sıkı para politikası diğer makroekonomik ihtiyadi tedbirlerle beraber devam ediyor, yanına da maliye politikası ekleniyor. Yani Türkiye'deki enflasyonun ana dinamiği döviz kuru. Döviz kurundaki o stabilite sağlandı. İkinci olarak da para politikası. Ama bu işin yani enflasyonla mücadelenin bütün ödül ve ceza mekanizmasını sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bırakmamak gerekiyor. Yanına maliye politikaların eklenmesi gerekiyor. İşte bu biz faiz indirsek bile para politikasında sıkılaştırma veya Türk lirasının dışındaki varlıklara yönelmeyi engelleyici aksiyonlar devam edecek.

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Onun için de başta kur korumalı mevduata geçişin veyahut da oradaki etkinin azaltılması için aksiyonlar alınıyor. İkinci olarak da döviz bazlı kredilerdeki caydırıcı önlemler geliyor. Bunun yeri ile Türk Lirası tarafındaki kredi kullanımı etkin bir şekilde artıyor. Tabii faiz indirimi olunca enflasyon tekrar tetiklenecek, bir anda hane halkının veyahut da reel sektörün ertelenmiş talebi çok sert bir şekilde canlanacak şeklinde bir beklenti de olmaması gerekiyor. Çünkü şu anda hala maliyet tarafı ve finansman tarafına erişim zor olduğundan dolayı sanayi tarafındaki durgunluk devam ediyor. Evet bir miktar toparlanma var ama büyük resimde iki çeyrek üst üste bir negatif büyüme oldu. Bu da teknik anlamda resesyona işaret ediyor. Önce bu çeyreklik bazdaki teknik resesyondan çıkılacak.

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Bence yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası'nın daha agresif faiz indirimlerini konuşuyor olacağız. O zaman belki enflasyonun da yukarı yönlü hareketlenmesini bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla yılın ilk çeyreği için dolar Türk lirasında çok sert yukarı yönlü bir hareket beklememek gerekiyor. Enflasyon tarafında piyasayı çok şaşırtacak yüzde 2 ve üzerinde bir hareketin gerçekleşme ihtimali oldukça zayıf. Dolayısıyla 2025 yılı Türk Lirası tarafında daha güçlü bir Türk Lirası, Merkez Bankası'nın faiz indirdiği, verilere biraz daha odaklandığı ama enflasyonun da çok yukarı yönlü hareketlenmediği bir dönem yaşayacağız. İlk çeyrekten sonraki durumu da izleyip göreceğiz verilerle"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon faiz indirimi
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