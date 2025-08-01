Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Faizlerin yavaş yavaş düşmeye başlamasıyla birlikte "Parayı nereye park etsek?" diye soran yatırımcılar, alternatif yatırımlara yönelmeye başladı. Paranın yön bulacağı kritik günlere girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni 'stopaj' kararı devreye girdi.

SIFIR KESİNTİ VAR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre devlet tahvili, bono ve kira sertifika gelirlerinde sıfır kesinti uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı.

YÜZDE 0 STOPAJ İÇİN SÜRE UZATILDI

Yürürlüğe giren kararla birlikte devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Aralık'a kadar uzatıldı.