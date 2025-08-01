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Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı

Paranın yönü nasıl olacak? Para nereye yönelecek? Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlaması sonrası piyasalar hareketlenirken yatırımcılar ise bu sorulara yanıt arıyor Parayı nereye park edeceğini araştırmaya başlayan yatırımcılar faizdeki parasına yön ararken, 'indirim' haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tahvil, bono ve kira sertifikasında yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı.

Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı
Devrim Karadağ

Faizlerin yavaş yavaş düşmeye başlamasıyla birlikte "Parayı nereye park etsek?" diye soran yatırımcılar, alternatif yatırımlara yönelmeye başladı. Paranın yön bulacağı kritik günlere girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni 'stopaj' kararı devreye girdi.

Faiz kararı sonrası piyasalar için indirim haberi! Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı 1

SIFIR KESİNTİ VAR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre devlet tahvili, bono ve kira sertifika gelirlerinde sıfır kesinti uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı.

Faiz kararı sonrası piyasalar için indirim haberi! Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı 2

YÜZDE 0 STOPAJ İÇİN SÜRE UZATILDI

Yürürlüğe giren kararla birlikte devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Faiz kararı sonrası piyasalar için indirim haberi! Erdoğan imzaladı, yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı 3

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