Faiz kararı iddiası dış basında gündem oldu! Bakanlıktan ve TCMB'den 'Mehmet Şimşek' açıklaması

Dış basında yer alan, Türkiye ve Mehmet Şimşek hakkındaki "faiz politikası" haberine bakanlıktan ve TCMB'den açıklama geldi. Bakanlık, Mehmet Şimşek'in toplantılarda faiz politikası hakkında "asla" yorum yapmadığını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ın Bakan Mehmet Şimşek'in Londra temaslarına yönelik haberine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir" ifadeleriyle haber yalanlandı.

"ŞİMŞEK, FAİZ POLİTİKASI HAKKINDA ASLA YORUM YAPMAMAKTADIR"

Bakanlığın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair 'izlenim' olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır."

"KAMUOYUNA AÇIK OLMAYAN HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA POLİTİKANIN PAYLAŞILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin açıklamasında, TCMB'nin iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü, bu kapsamda, yurt içindeki ve dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiği bildirdi.

Açıklamada, Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

dediğin hiçbir şeye inanasım gelmiyor,geldiğin günden beri hiçbir başarılıyöntemin yok sadece emekli ve dar gelirliyi üç kuruşa muhtaç ettin zenhini daha zengin.vatandaş vergi ve ceza ödemekten evine ekmek götüremez hale geldi bürün toplanan vergileri faiz ve yandaşlara yedirdin.bu milletten gasp ettiğiniz her kuruşun hesabını veremeyeceksiniz,ALLAH yediğiniz kul haklarının hesabını soracak elbet
iki cihanda hakkım haram olsun, emekliyim 20 sene hep onlara verdim vermez olaydım, maaşım 22 bin ev kirası 25 bin, emekli olduğum sene 6 çeyrek alırdım şimdi iki çeyrek alamıyoruz.
yaşlandı be adam hergün birşey ler düşünmekten
