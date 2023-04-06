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Faiz üst sınırı kaldırılmıştı! Kur korumalı mevduatta yeni rekor: 1.7 trilyon lira...

06.04.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKM'de mevduat faizi üst sınırının kaldırılmasının ardından BDDK haftalık verilerini açıkladı. Buna göre kur korumalı mevduatta büyüklük geçen hafta 1 trilyon 701 milyar 63 milyon liraya yükselerek yeni rekor seviyesini gördü. KKM’de haftalık artış 28.2 milyar lira olarak hesaplandı.

Faiz üst sınırı kaldırılmıştı! Kur korumalı mevduatta yeni rekor: 1.7 trilyon lira...

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan Türk Lirası faiz üst sınırı kaldırılmış, bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranını bankaların belirlenmesine karar verilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona ermiş oldu.

Bu gelişmenin ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), KKM ve katılma hesaplarının 1 trilyon 603 milyar TL'den 1 trilyon 701,1 milyar TL'ye çıktığını açıkladı. Böylece KKM'de yeni rekor rakama ulaşıldı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 174 milyar TL'den 8 trilyon 591 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 654 milyar TL'den 9 trilyon 959 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 226 milyar TL'den 1 trilyon 272,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 519,6 milyar TL'den 577 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 159,2 milyar TL'den 158,6 milyar TL'ye indi.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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