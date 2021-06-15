Faiz yerine enflasyon farkı! Borçların yarısı siliniyor

Yapılandırma yasasının çıkmasıyla birlikte borcu olan vatandaşlar, kolaylıkla borçlarını kapatabilecek. Örneğin 146 bin lira borcu olan bir kişi faiz yerine artık yalnızca enflasyon farkını ödeyeceğinden borcunun neredeyse yarısı silinerek 91 bin Türk Lirası ödeyecek. Bu büyük fırsatı yakalamak için son başvuru tarihini kaçırmayın.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esasları belirledi. Devlete borcu olanlar, yapılandırmaya en son 31 Ağustos tarihine kadar başvurabilecek. Vatandaşların bu tarihe kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre, 30 Nisan tarihinden önceki dönemde olan vergi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor.
Son başvuru tarihinin 31 Ağusyos olarak belirlendiği yapılandırmaya başvurmak istene vatandaşlar, başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilir. Eğer vergi dairesine olan borcunuzu yapılandırmak istiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi olan www.gib.gov.tr adlı adresten başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyenler ise bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.
Yapılandırma yasasından faydalanmak isteyen vatandaşların belki de en çok sorduğu sorulardan biri birden çok borcu olanların yapılandıramadan yararlanıp, yararlanmayacağı. Cevabını verelim. Birden çok borcunuz varsa, her bir vergi için yapılandırmadan yararlanabilirsiniz. Ancak her vergi borcunuzun için ayrı ayrı başvuruda bulunmanız gerekiyor.
Vergi borcu olan vatandaşlar, ceza, gecikme zammının faizini öderken, şimdi yalnızca enflasyon farkını ödeyecek. Bu da Yİ-ÜFE aylık değişim oranı kullanarak hesaplanıyor. Yutarların yüzde 90'ı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim yapılacak. Ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
Yapılandırma, borcunu taksitle ödemek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödenmesi imkânı bulunuyor. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi ise 30 Eylül tarihinde sona erecek.
Araç muayenesini geciktirenler 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.
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