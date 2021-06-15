Faiz yerine enflasyon farkı! Borçların yarısı siliniyor

Yapılandırma yasasının çıkmasıyla birlikte borcu olan vatandaşlar, kolaylıkla borçlarını kapatabilecek. Örneğin 146 bin lira borcu olan bir kişi faiz yerine artık yalnızca enflasyon farkını ödeyeceğinden borcunun neredeyse yarısı silinerek 91 bin Türk Lirası ödeyecek. Bu büyük fırsatı yakalamak için son başvuru tarihini kaçırmayın.

YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esasları belirledi. Devlete borcu olanlar, yapılandırmaya en son 31 Ağustos tarihine kadar başvurabilecek. Vatandaşların bu tarihe kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre, 30 Nisan tarihinden önceki dönemde olan vergi ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri, gecikme zamları yer alıyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Son başvuru tarihinin 31 Ağusyos olarak belirlendiği yapılandırmaya başvurmak istene vatandaşlar, başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilir. Eğer vergi dairesine olan borcunuzu yapılandırmak istiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi olan www.gib.gov.tr adlı adresten başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyenler ise bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvurulabilecek.